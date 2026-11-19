Fuerzas de seguridad y organismos judiciales bonaerenses llevaron adelante 136 allanamientos en 75 localidades de la provincia en el marco de la “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII”, un megaprocedimiento ejecutado por fiscales referentes en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil. Al cabo de las intervenciones hubo cientos de notificados, entre ellos, 16 personas que quedaron detenidas y ocho menores identificados como víctimas de las actividades de los pedófilos. También se encontraron 3670 imágenes de abuso sexual infantil.

La operación -la octava de este tipo- surgió de denuncias y reportes internacionales emitidos por organismos especializados en la materia, entre ellos el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos y Missing Children, que dieron lugar al inicio de una detallada pesquisa por parte de personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Mar del Plata y de las oficinas de Mar del Plata, Necochea, Chascomús, Pinamar, Junín, Mercedes, Pergamino y Morón de la División Unidad Operativa Federal (Duof) del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.

Los procedimientos procuran combatir cualquier delito que atente contra la integridad sexual de niños y adolescentes; las acciones son coordinadas por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del procurador general Julio Conte-Grand.

“Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea; además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino”, informó la Procuración General bonaerense.

Nueve fiscalías especializadas funcionaron como “nodos” en la investigación y detección de los responsables: la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 Descentralizada General Madariaga del Departamento Judicial Dolores; la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín; la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza; la Unidad Funcional de Investigación y Juicio Nº 15 y Nº 18 del Departamento Judicial La Plata; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 junto a la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y Grooming del Departamento Judicial Morón; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez; la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 Descentralizada de Berazategui especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial Quilmes; y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 13 del Departamento Judicial San Isidro.

Los 136 allanamientos se llevaron a cabo en jurisdicción de los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, la descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Una muñeca secuestrada en los allanamientos de la operación "Protección de las Infancias VIII" Prensa Policía Federal Argentina

Como resultado de la operación, fueron identificadas 123 personas (119 hombres y cuatro mujeres); fueron detenidas 16 personas y se detectó la participación de ocho menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil.

También se advirtió que siete de los investigados trabajan en contacto directo con niños o adolescentes, en tanto que se identificaron 59 menores de edad convivientes o presentes en los domicilios allanados y siete posibles víctimas.

En los objetivos allanados se identificó a una persona con antecedentes por abuso sexual infantil. A su vez, se informó que uno de los objetivos tuvo origen en un operativo previo por un hecho de tenencia de MASI y que, gracias a la investigación posterior, se logró detectar una nueva imputada por producción y distribución de ese material.

Se secuestraron 70 computadoras y discos rígidos, 95 dispositivos de almacenamiento y 176 teléfonos celulares. Del análisis preliminar efectuado sobre los dispositivos incautados se detectaron más de 3670 archivos de material de abuso sexual infantil.

En las investigaciones y procedimientos, además de los efectivos federales señalados, participaron efectivos de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, las divisiones de Delitos Informáticos de Azul, Luján, Marcos Paz, Morón y San Nicolás; la Sub DDI de Arrecifes; la Estación de Policía Departamental Quilmes; el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas de la Departamental Berazategui; las regiones Interior Sur, AMBA Norte y Bragado de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía Federal Argentina.