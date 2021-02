Un martillero salió a mostrar una casa y lo mataron: lo encontraron atado de pies y manos

Un martillero de 59 años que había desaparecido ayer por la mañana en Hurlingham cuando fue a mostrar una casa, fue encontrado hoy muerto. Su familia, que lo buscaba de manera desesperada, se enteró esta madrugada sobre el hallazgo del cuerpo, que tuvo lugar en las últimas horas del jueves.

El hallazgo se dio cerca de las 19.30 de ayer, en una casa en venta de las calles Delfor Díaz y Villegas de la mencionada localidad del oeste del conurbano, donde la víctima, identificada como Mariano Alberto Martino, fue encontrada asesinada a golpes y atado de pies y manos con precintos plásticos, según confirmó Télam. Se investiga el móvil del crimen.

"Estamos mal, no puede ser de otra forma, es una sorpresa, fue algo muy trágico y eso lo hace peor todavía", dijo la hija mayor de Martino, Estefanía, en diálogo con TN.

La joven dijo que de acuerdo a lo que se confirmó en cámaras de seguridad, las últimas personas que lo vieron con vida fue la pareja a la que le mostró la casa y un tercer hombre. "La mujer con la cual se contactó por celular, en la última conversación, es la que entró con su pareja en la casa con mi papá y entró un hombre más, y luego se ve cómo salen los tres, pero no sale mi papá", explicó.

El hecho

Martino era el titular de la inmobiliaria Martino Propiedades de la localidad de Hurlingham y de acuerdo a la publicación Primer Plano Online, el hombre había salido de su casa ayer a las 7.20 para mostrar una casa en William Morris. Desde ese momento no se supo nada más de él.

Su esposa, al no tener noticias de Martino, constató que en su computadora había quedado abierto el WhatsApp Web y la última comunicación había sido con la clienta a la que le mostraría la casa y ella le informaba que en 15 o 20 minutos estaría en el lugar.

Debido a que la esposa de Martino no contaba con la dirección de esa casa en William Morris no tenía la posibilidad de ir hasta ese lugar a chequear que él estuviera bien, mientras que la clienta mantenía el teléfono apagado.

No obstante, la esposa de Martino logró rastrear el celular de su marido a través de la aplicación para rastrear celulares vieron que el último destino era en Moreno. Junto con la ayuda de la policía local y Bomberos Voluntarios de ese partido, sobre la calle Junín, a la vera del Río Reconquista en Villa Trujui, encontraron el auto del hombre, un Peugeot 206, con las llaves puestas y el celular tirado en medio de una zanja.

La hija de la víctima explicó hoy que gracias a las cámaras se constata qué ocurrió después de que las tres personas dejaron la casa donde encontraron muerto a su padre. Estefanía contó que en otra imagen se ve cómo suben al auto de su padre y luego el tercer hombre arroja las llaves a una zanja.

"Mi abuela, la mamá de mi papá, es la que más me preocupa, porque perdió a sus dos hijos en un año. Es antinatural, no lo debe entender. Y de manera muy trágica los dos. Mi tía murió en un accidente", dijo dolida y asegurando que aún no había "caído" en que asesinaron a su padre. "Esto no es nada. Son los meses después los que más duelen porque ves la falta", dijo.

