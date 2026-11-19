Un multimillonario contrabando de artículos informáticos, tecnológicos y lúdicos fue el saldo de una investigación de siete meses que concluyó con 13 allanamientos en cinco enormes depósitos de mercadería. El arqueo del valor de mercado de lo encontrado por la Policía de la Ciudad en tres de ellos supera los 5600 millones de pesos, equivalente a más de 3,5 millones de dólares al cambio oficial de hoy.

Los procedimientos fueron realizados por la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), junto con personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante.

Operativo contra el contrabando en la Capital Prensa Policía de la Ciudad

La denuncia fue realizada por la UTOJ como resultado de ciberpatrullajes que le permitieron detectar presuntos casos de contrabando. A partir de eso se desarrollaron investigaciones durante siete meses en conjunto con la Dirección de Investigaciones de Aduana - ARCA.

La pesquisa incluyó seguimientos, compras encubiertas y trabajo de campo, con el objetivo de constatar la importación, acopio, distribución y venta de productos de contrabando.

Durante los procedimientos, los investigadores no encontraron documentación que acreditara el ingreso de la mercadería al país y advirtieron que gran parte de los envases de los productos presentaba tierra roja, por lo que se presume que habrían ingresado por el norte del país a través de pasos fronterizos no habilitados.

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En los 13 allanamientos, los efectivos secuestraron juguetes y muñecos de peluche que eran imitaciones de los de primera marca, útiles escolares, teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, documentación y dinero en efectivo. También fueron secuestrados un auto y dos camionetas de alta gama.

Los juguetes incautados son todos falsificados y cuentan con logos de primeras marcas del rubro, en violación de la ley de marcas y de seguridad de la salud pública, según informó la Policía de la Ciudad.

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Como continuidad de los procedimientos, debido a la gran cantidad de mercadería encontrada, entre el 6 y el 17 de noviembre se realizaron nuevos ingresos a tres depósitos ubicados en Cachi al 200, Atuel al 600 y Einstein al 100, en Parque Patricios.

En esos últimos lugares se secuestraron otros 1589 fardos de artículos de juguetería: 448 en Cachi, 385 en Atuel y 756 en Einstein. La mercadería fue trasladada a un depósito fiscal para su aforo definitivo.

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Por disposición del juez Amarante, los allanamientos iniciales se habían realizado en 13 domicilios de los barrios de Parque Patricios, Balvanera y Pompeya, ubicados en Pasteur al 200; Sarmiento al 2300; Einstein al 100; Iguazú al 600; Atuel al 600; Deán Funes al 600; Cachi al 200; Castillo al 2400 y Luna al 300.

Además, en cinco de los inmuebles se dispuso la implantación de consignas policiales para custodiar la gran cantidad de mercadería encontrada en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.