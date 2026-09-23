Encontraron cocaína y marihuana en empanadas para un preso: las llevó un hombre junto a su hijo de 5 años

La Policía de Santa Cruz encontró cocaína y marihuana ocultas en empanadas que un hombre de 34 años había llevado para un preso. Según informó la fuerza, el hombre estaba acompañado por su hijo de 5 años cuando entregó la bolsa de comida.

El hallazgo se produjo mientras los agentes recibían los paquetes para el detenido. Al advertir la presencia de sustancias sospechosas dentro de las empanadas, solicitaron la intervención de la División Narcocriminalidad, que realizó pruebas preliminares con resultados positivos para cocaína y cannabis.

Según precisó el medio La Opinión Austral, se encontraron 11 envoltorios: nueve con cocaína y dos con marihuana. Los policías incautaron las sustancias y un teléfono celular Redmi blanco. También revisaron al hombre, sin encontrar otros elementos de interés para la investigación.

Por la presencia del niño, intervino personal de Niñez, Adolescencia y Familia. Se dispuso que el menor quedara al cuidado de su madre, quien fue notificada de la situación. En tanto, la fiscalía a cargo del caso ordenó que el hombre fijara un domicilio y permaneciera a disposición de la Justicia.

Un caso similar: papas con marihuana en una cárcel de Santa Fe

En mayo de este año, una mujer de 44 fue detenida cuando intentaba llevar papas con marihuana a la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. El caso, como informó LA NACION, ocurrió en la Unidad Penitenciaria N°2, ubicada sobre la avenida Blas Parera al 8800, en el norte de la capital provincial.

El hallazgo también se produjo durante los controles sobre los alimentos que llevaban los visitantes. Los agentes observaron que algunas papas estaban pegadas y decidieron cortarlas. En su interior encontraron tres envoltorios de nylon.

Tras el descubrimiento, convocaron a especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI), del área de Microtráfico. Las pruebas realizadas en presencia de testigos civiles dieron positivo para marihuana y las autoridades informaron lo sucedido al Ministerio Público de la Acusación.

En un caso registrado en Santa Fé, encontraron marihuana escondida dentro de papas

La cobertura de ese episodio también daba cuenta de otros hallazgos en penales santafesinos. En Las Flores habían detectado marihuana escondida en zapatillas y drogas entre productos para los internos. En Coronda, a 45 kilómetros al sur de la capital provincial, los controles habían permitido encontrar sustancias ocultas en masa de pizza, fideos y panificados.

Entre los episodios que generaron mayor repercusión también aparecen los casos de estupefacientes ocultos en milanesas y también entre costuras y ruedos de prendas de vestir, modalidades detectadas en distintos controles realizados en unidades penitenciarias de la provincia.