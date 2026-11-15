Encontraron muerto a un violinista en su casa en Santiago del Estero horas después de denunciar una golpiza

Un violinista de 72 años fue encontrado muerto en su casa pocas horas después de denunciar que había sido víctima de una brutal golpiza a manos de una mujer de 33 años en Santiago del Estero.

La víctima fue identificada como Manuel Alberto “Chala” Sánchez, un músico del barrio Herrera El Alto de Las Termas de Río Hondo que había apuntado contra la única persona detenida hasta el momento por el caso, Dalma Judith Orellana, por las lesiones sufridas.

El violinista tenía 73 años

La secuencia que derivó en la investigación para saber si existe una vinculación entre la golpiza y su fallecimiento comenzó durante la madrugada del sábado. En ese momento, el músico fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con lesiones en la cara y en las piernas.

Ante la policía Sánchez declaró que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su casa junto a Orellana -señalada como trabajadora sexual- cuando fue agredido físicamente. El diagnóstico realizado por el médico de guardia, presentaba “escoriaciones y politraumatismos”, según informó el diario local El Liberal.

Tras permanecer bajo observación, el hombre obtuvo el alta médica durante la mañana del sábado. A partir de la denuncia radicada por las lesiones sufridas, Orellana, quién cuenta con antecedentes penales, fue detenida.

Según las primeras reconstrucciones, luego de abandonar el centro médico, Sánchez regresó a su casa ubicada en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle San Martín.

Allí permaneció solo durante el resto de la jornada. Cerca del mediodía su hija pasó por la casa para visitarlo y le llevó un sándwich. Sin embargo, al regresar al domicilio pasadas las 20, lo encontró sin vida y dio aviso a las autoridades.

La detenida es señalada como una trabajadora sexual

Durante la inspección realizada en la vivienda, los peritos constataron que el cuerpo no presentaba heridas de arma de fuego.

En el caso interviene el fiscal Gustavo Montenegro que ordenó la realización de una autopsia para establecer el motivo de la muerte y definir si existe una relación directa entre las lesiones denunciadas por el músico y su muerte horas después.

La única sospechosa hasta el momento, Orellana, había sido detenida por un robo en un supermercado, un episodio en el que además habría agredido a una empleada del comercio. Según señalaron vecinos de la zona, también atravesaba problemas de consumo.