Encontraron muerto en su departamento de Palermo al mejor amigo de Luciana Salazar

escuchar

En las últimas horas, fue hallado muerto en un inmueble del barrio porteño de Palermo el estilista Charles Raúl Sotelo, mejor amigo de la modelo Luciana Salazar y reconocido por ser el dueño de la cadena de barberías Bacan. Mientras la Justicia intenta determinar cuáles fueron las causales del deceso, la también actriz publicó esta madrugada un sentido posteo en su cuenta de Instagram: “Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida”.

Según indicaron fuentes policiales a LA NACION, fue la hermana de la víctima quien se comunicó con el 911 para dar cuenta de que no sabía del paradero de Sotelo desde el sábado.

La mujer y los efectivos policiales ingresaron con las llaves a un inmueble de la calle Nicaragua al 6000, donde funciona un hotel y vivía el hombre de 43 años, y hallaron al estilista sin signos vitales. Un médico del SAME constató, minutos después, su fallecimiento. Al arribar la unidad criminalística móvil no observó ningún signo de violencia en el cuerpo de la víctima, que ya fue trasladado a la morgue judicial para realizarle la correspondiente autopsia.

En la reciente investigación interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 10, a cargo de la doctora Vismara, secretaría de la doctora Taboada, que dispuso labrar actuaciones por averiguación de causales de muerte. En principio, el lugar no presentaba signos de violencia y, según pudo constatar la hermana del estilista, tampoco faltaban pertenencias de su allegado.

El edificio donde residía la víctima desde hacía alrededor de cuatro años cuenta con personal de vigilancia privada presencial las 24 horas, como así también cámaras de seguridad, agregaron las fuentes consultadas. Por el momento, la Justicia determinó que se apueste una consigna de seguridad en el inmueble hasta tanto avance la pesquisa.

El posteo de Luciana Salazar

Ayer, antes de la medianoche, Salazar ya había posteado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que escribió: “Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, hijos de re mil puta”. Sin embargo, el posteo fue borrado un rato después.

Tras conocerse la noticia Maximiliano Cardaci, representante de la modelo, dijo a TN que Luli “está destruida, no para de llorar”. “Era uno de sus mejores amigos, lo encontraron muerto. Están averiguando qué pasó. Ella está en completo shock”, explicó el agente de prensa. En sus redes sociales, Salazar solía mostrarse junto a la víctima en una relación cercana. Incluso, tras la muerte de Sotelo, la modelo comentó la última foto que el estilista subió junto a ella: “No lo puedo soportar”.

Sotelo era el dueño de Bacan, una cadena de barberías que se inauguró en 2015 y que cuenta con sucursales en Recoleta, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Villa Urquiza, Asunción, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga. En su última publicación de Instagram, dos días atrás, Sotelo se fotografió en Ezeiza al inaugurar un nuevo local.

LA NACION