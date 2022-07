Luciana Salazar, de su viaje “secreto” a Europa al embargo a Martín Redrado

Hace unas semanas, Matilda Salazar viajó con sus abuelos a Ibiza para visitar a su tía Camila, la hermana menor de Luli Salazar que se encuentra viviendo en España. Si bien la actriz iba a ser parte de ese viaje desde un principio, tuvo que posponer su partida debido al juicio que mantiene con Martín Redrado y que, por estas horas, arrojó un fallo (al menos en una de las causas) a favor de la modelo.

“Luciana va a reencontrarse con su familia pero antes va a hacer algunas escalas por algunas ciudades de Europa”, informaron hoy en Socios del espectáculo, por eltrece, dando a entender que la actriz va a encontrarse con su presunto novio, el futbolista Julián Álvarez, que este fin de semana fue presentado por el club Manchester. “Él se va a jugar a Manchester. Viajó este fin de semana y ya fue presentado. Ella viajó al mismo tiempo...”, agregaron con suspicacia.

Si bien la vedette aún no confirmó el romance con el jugador, sí dio a entender que la primera parte de su viaje estará enfocada en ella. “ [A mis familiares] los veré más adelante, casi sobre el final del viaje. Matilda se fue con sus abuelos porque mi hermana más chica está viviendo allá en España y fueron todos”, dijo ante las cámaras del matutino de eltrece minutos antes de volar al viejo continente.

Ante la intriga de la cronista por saber cuál era su primer destino, Luli expresó: “No, no importa. Voy a hacer un tour por ahí” . Sin embargo, la periodista no se quedó conforme e indagó sobre si ese trayecto iba a ser sola o acompañada por su nuevo amor. Y si bien no quiso dar detalles, la rubia lanzó: “Tengo amigos allá”.

“¿Podemos confirmar todo lo que se está diciendo sobre Julián Álvarez?”, insistió la movilera mientras enumeraba los múltiples indicios que advertían un posible vínculo entre ellos. “Yo no vi nada. No sé de qué me estás hablando, no tengo nada que ver” , respondió evadiendo el tema aunque finalmente aclaró: “Prefiero mantener mi vida sentimental así [en privado] que me va mucho mejor, por ahora”.

“Lo único que nos une hoy es el conflicto”

Uno de los motivos por los que Salazar no pudo viajar junto a su hija fue la disputa legal que desde hace meses mantiene con Martín Redrado que, al parecer, tiene un primer indicio de resolución. La periodista Paula Varela fue la encargada de confirmar que, en una de las tantas causas que los enfrenta, la Justicia emitió un primer fallo favorable a Luciana Salazar.

“Es por un acuerdo que firmaron en diciembre del año pasado que tenía que ver con la revinculación con Matilda. En febrero, él deja de abonar las cosas que había firmado (entre ellos los embriones y los óvulos congelados) y, si bien Luciana quiso arreglar, como no se llego a un acuerdo, fue a la Justicia con todas las pruebas”, explicó.

Según la periodista, finalmente la justicia determinó el embargo de los bienes de Redrado, ya que en estos acuerdos que firmó puso algunas acciones como garantía ante el incumplimiento y “son esas acciones lo que le embargaron”.

La información fue confirmada por la propia Salazar antes de abandonar el país. “La semana que viene van a tener muchas novedades. La justicia me respaldó a mí porque yo tengo pruebas de todo. Porque esta persona, mi expareja, tiene escritos conmigo firmados a través de una escribana pública”, expresó justificando por qué la justicia le dio la razón.

Luciana Salazar vs Martín Redrado, una pelea sin fin Instagram: @salazarluli / A

Tras asegurar que no entiende por qué el economista actúa así, la actriz reflexionó: “Nos queda pensar que sabe que lo único que nos une hoy es el conflicto . Habría que preguntarle qué le pasa por la cabeza sentimentalmente que no puede terminar de soltar una situación donde encima la primera perjudicada es mi hija que está en el medio. Nunca pensé que se iba a meter con ella, no tiene límites ”.