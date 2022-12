Nuevo cargo en la Ciudad: Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de violar los derechos de su hija y contó detalles del acuerdo que hicieron antes de la llegada de Matilda

escuchar

Luciana Salazar, ex pareja del economista Martín Redrado, quien ayer fue sumado al Gabinete porteño como Secretario de Asuntos Estratégicos, advirtió hoy que “es peligroso” ese nombramiento para la política ya que no es un hombre que cumpla acuerdos pues, por ejemplo, no le paga la cuota alimentaria a su hija Matilda, dijo.

“Me parece peligroso para la política porque no reconoce los acuerdos que firma. Ha negado ante periodistas que firmó acuerdos que sí firmó”, dijo Salazar en declaraciones radiales y dio detalles sobre parte de los acuerdos que ambos habían pactado antes el nacimiento de la pequeña por subrogación de vientre.

“Este Martín [Redrado] con más poder me da miedo, porque si cuando no lo tenía le hace daño a mi hija y a mí, imaginate con más poder” dijo en una entrevista con Radio con Vos.

Salazar explicó que denunció ante la Justica civil a Redrado por dos causas diferentes. Una de ellas por no cumplir con el pago de la cuota alimentaria de Matilda, por la que “le embargaron dinero de una cuenta bancaria importante”, dijo la actriz.

La segunda causa que se investiga, es “por el incumplimiento de acuerdos que firmó y por los cuales se comprometía a ciertas cosas y no está cumpliendo”, explicó sin dar más detalles sobre qué fue lo pactado.

No obstante, Salazar luego sí detalló que cuando ellos eran pareja acordaron que ella tendría un bebé, pero que él se negó darle el apellido a la criatura para no tener problemas con sus hijos, algo que ella acordó por su gran deseo de ser madre. La actriz dio a entender que eso fue un acuerdo que se firmó.

“El que sabe un poco los problemas que hubo, sabe que él tenía problemas con su entorno porque sus hijos no querían que fuera padre de nuevo y negociamos eso. Me dijo ´puedo darte hasta acá, pero no te doy el apellido porque no quiero problemas con mis hijos´. Una mujer que tiene el deseo tan grande de ser madre, acuerda lo que sea”, explicó.

Redrado, luego del nacimiento de la pequeña Matilda, siempre negó ser el padre biológico. Salazar, por su parte, siempre aclaró que nunca señaló al economista como el progenitor, y que de dar más datos, antes se los daría a su hija, que es quien merece saber cuál es su historia de manera privada antes que en los medios.

“Martín siempre supo que yo quería ser mamá, salvo que haya jugado con los sentimientos. Además, él en su momento también dijo que lo quería y se hizo responsable en los gastos y en estar al lado mío”, relató.

“Hay testigos que vieron que seguíamos juntos privadamente, pero para el afuera había que decir que no estábamos juntos. Fue muy torturante y fue muy injusto lo que viví para ser madre. Yo digo así: ´Hay hombres que no tiene los ´hu´ [sic] bien puestos para tomar decisiones”, dijo.

Por otra parte, aclaró que la crítica que le hace a Horacio Rodríguez Larreta por haber nombrado a Redrado con un cargo en el gobierno porteño no es por “despecho”.

“Hace mucho que no estamos juntos. No tengo despecho, porque no es algo personal. Él está incumpliendo acuerdos firmados por un escribano público y ante un abogado mediador. Y soy la responsable de la menor, soy la madre y yo cuido que se respeten sus derechos. Cómo elegir a alguien que no cumple acuerdos. Y claro que lo que es parte de la esfera privada puede pasar a la esfera pública”, dijo.

Consultada acerca de si sabe cuál es la fortuna de Redrado, quien se niega a pagar a cuota alimentaria, Salazar contestó: “Nunca me interesó saber eso, lo que sí puedo decir, y me parece un horror en estos momentos en los que vulnera los derechos de una menor es que haya hecho una falsa boda en Italia que le habrá salido un millón de dólares con todos los invitados que llevó y la estructura que montó. Además, su viaje a Qatar a donde no lo invitaron y estuvo con toda su familia. Entre ayer y hoy venían en un avión privado a Punta del Este, donde alquiló una chacra”.

Por último, cerró: “Mostrar tanta ostentación y no pagarle la cuota alimentaria a una nena que no le mueve la aguja es indignante”.

LA NACION