Encontró en redes la guitarra Fender que le habían robado en su casa de San Isidro y pudo recuperarla con una osada actuación

Un joven que había sido víctima de un robo en su casa de San Isidro descubrió un mes después que una de las pertenencias que le habían quitado, una valiosa guitarra eléctrica Fender, estaba publicada a la venta en las redes sociales.

A partir del descubrimiento, la Secretaría de Seguridad de San Isidro, personal Policía Bonaerense y la Justicia planearon una compra simulada que terminó con la recuperación del instrumento y la detención de un sospechoso de 26 años.

“Todo empezó con un robo muy curioso: usaron un inhibidor de señal en Palermo para abrir mi auto, consiguieron mi dirección con la patente y se fueron hasta mi domicilio en para entrar usando las llaves de la casa, que yo lamentablemente había dejado adentro del vehículo”, le contó Lorenzo, la víctima de 26 años, a LA NACION.

Y agregó: “Se llevaron varias cosas, pero lo que más me dolió fue mi guitarra Fender Telecaster americana que me regaló mi vieja y que tenía desde los 12 años”.

Luego, narró cuál fue su estrategia: “En lugar de difundir el robo de inmediato, decidí mantener la mente fría y no pedir ayuda para poder buscarla todos los días en Marketplace de Facebook, ya que al ser un instrumento tan único y tener modificaciones que yo mismo le había hecho, sabía que la iba a reconocer al toque en cualquier foto”.

Tras realizar la denuncia, el hombre comenzó a recibir acompañamiento del Equipo de Integración Comunitaria de San Isidro, un área municipal que brinda asistencia a víctimas de delitos y articula con las distintas áreas operativas y judiciales.

La investigación dio un giro cuando el propio damnificado halló su guitarra publicada en redes sociales y plataformas de compraventa. El joven reconoció características particulares del instrumento y se contactó con el supuesto vendedor para pactar un encuentro.

El joven detenido por vender una guitarra robada Prensa Municipalidad de San Isidro

La espera tuvo premio: “Después de un mes de búsqueda encontré una publicación sospechosa marcada como gratis en un perfil que vendía motos robadas. Al consultarle, el tipo me dijo que ya la había vendido, por lo que decidí, como última opción, publicar mi historia en redes sociales, logrando que se viralizara con 300 compartidos”, detalló Lorenzo.

Sin embargo, antes de presentarse solo, alertó a los integrantes del equipo municipal que lo habían acompañado desde el momento del robo. A partir de ese aviso, la Secretaría de Seguridad de San Isidro coordinó un operativo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la fiscalía interviniente.

Parecía que la guitarra se alejaba de su dueño, pero la historia de suspenso tomó un giro inesperado que comenzó a allanar el camino del reencuentro.

“Gracias a la difusión, la guitarra reapareció publicada al día siguiente por un revendedor de 26 años de zona oeste que se la había comprado al primer sospechoso. En ese momento, le pedí a todos que bajaran la publicación viral para que el nuevo vendedor no se diera cuenta de que era robada y empecé a actuar como un comprador interesado”, comparte el daminficado.

Con autorización judicial, se organizó una compra simulada. El punto de encuentro fue vigilado y se desplegó un operativo cerrojo para evitar que el sospechoso pudiera escapar.

“Le ofrecí más plata por la guitarra con la excusa de que buscaba exactamente ese color. Coordinamos para vernos un lunes a las 15 en una estación de servicio Shell sobre la General Paz. Pero tuve que planificar minuciosamente la logística para que el encuentro fuera del lado de la provincia de Buenos Aires, porque los policías que me iban a escoltar no tenían jurisdicción en Capital Federal. Fui hacia el lugar escuchando música en el auto y sintiéndome dentro de una película”, contó la víctima del robo.

Todo terminó de la mejor manera. “Una vez concretado el encuentro, el chico me dijo que la guitarra estaba buenísima, a lo que le respondí: ´Sé que está buenísima porque es mía y fue robada´. Se puso pálido, se le cayó la cara de la vergüenza y, cuando apareció la policía, se mostró sumamente cooperativo y nervioso. Resultó ser un pibe normal de clase media que, al final de cuentas, creo que pecó de inocente al comprarla sin saber de dónde provenía. Gracias a la policía y a haber mantenido la cabeza fría, pude recuperar mi querida guitarra sana y salva.

La maniobra terminó con la detención del joven de 26 años cuando, según la investigación, intentaba concretar la entrega de la guitarra. El instrumento fue recuperado y devuelto a su dueño.