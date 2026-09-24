Entradera en Saavedra: Bobby Flores y su familia fueron víctimas de tres ladrones encapuchados

El conductor de radio Bobby Flores y su familia vivieron una pesadilla hoy en su casa del barrio porteño de Saavedra, cuando fueron víctimas de tres ladrones encapuchados que irrumpieron en el inmueble y los encerraron en una de las habitaciones.

“Esta mañana, tres ladrones ingresaron sin forzar la puerta a la casa de Flores en el barrio de Saavedra y encerraron al conductor radial, a su mujer y a sus dos hijos en sus habitaciones. Los delincuentes, que llevaban capuchas, ropas oscuras y guantes, se fueron de la vivienda portando mochilas y se desconoce hasta el momento qué elementos fueron sustraídos”, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Fue el propio Flores quien llamó al número de emergencias 911 después de que los ladrones se fueran. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Núñez-Saavedra, conducida por el fiscal José María Campagnoli.

“Los detectives policiales y judiciales están analizando cámaras públicas y privadas para avanzar en la investigación del robo que sufrieron Flores y su familia”, dijeron las fuentes consultadas.

Según pudo saber LA NACION, el conductor radial fue golpeado levemente; personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) concurrió al domicilio y lo atendió en el lugar; por su estado de salud no requirió derivación a un centro asistencial, según se informó.