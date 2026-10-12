Entre Ríos: secuestraron más de 38.000 pastillas de un potente fármaco que estaban ocultas en un auto

Un control vehicular en el ingreso en la provincia de Entre Ríos derivó en el secuestro de 38.005 pastillas de Rohypnol, un potente sedante e hiptónico, que estaban ocultas en un Volkswagen Suran. El procedimiento se hizo en el puesto caminero Paso Cerrito, sobre la autovía General Artigas, a la altura del kilómetro 341, en el departamento de Federación.

A partir de las primeras actuaciones, la investigación se extendió hasta la provincia de Córdoba, donde durante la madrugada de hoy se concretaron tres allanamientos en domicilios situados en Villa Carlos Paz.

El operativo inicial se desarrolló este domingo, cuando efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos realizaban controles de vehículos y personas sobre el carril norte-sur, correspondiente al ingreso a la provincia.

En ese contexto, los agentes detuvieron la marcha de un Volkswagen Suran en el que viajaban dos hombres mayores de edad, provenientes de Brasil y con destino a Córdoba.

Secuestraron más de 38.000 pastillas Rohypnol en Entre Ríos

Al solicitar la documentación y revisar el vehículo, los ocupantes accedieron a exhibir el baúl. Durante esa inspección, uno de los funcionarios advirtió una aparente irregularidad en la colocación de la tapa que cubría la parte posterior de la óptica derecha. Al observar ese sector, detectó tabletas de pastillas con la inscripción Flunitrazepam, comercializadas bajo la marca Rohypnol.

Ante el hallazgo, los policías dieron intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi. Desde ese tribunal se dispuso avanzar con una requisa en los términos del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación y con la presencia de testigos civiles.

La inspección permitió encontrar más comprimidos y bolsas de nylon blancas ocultas en distintos sectores del automóvil. Los efectivos localizaron parte del cargamento en el interior del rodado, el baúl y los parantes de las dos puertas traseras. También hallaron envoltorios en el espacio destinado a la rueda de auxilio, en el piso del compartimiento de equipaje.

Las 38.005 pastillas de Rohypnol estaban ocultas en diversos sectores de un automóvil Ministerio de Seguridad y Justicia

De acuerdo con el detalle del procedimiento al que accedió este diario fueron secuestrados 1485 blísteres que contenían 14.868 pastillas. A esa cantidad se sumaron otras 23.137 unidades distribuidas en 16 bolsas de nylon. El recuento total arrojó 38.005 comprimidos.

Además de las pastillas, los investigadores se incautaron de cinco teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, documentación considerada de interés para la causa y el Volkswagen Suran en el que se trasladaban los sospechosos. En el lugar también trabajó personal de Policía Científica de Chajarí, que realizó las pericias correspondientes.

Tras el operativo, los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos e incomunicados por disposición judicial. La causa se inició por una presunta infracción a la ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes, y continuó con nuevas medidas destinadas a establecer la procedencia del cargamento y las posibles conexiones de los detenidos.

Más allanamientos

De acuerdo a la información a la que accedió LA NACION, a partir de las actuaciones iniciales, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, avanzó con tareas investigativas que condujeron a tres domicilios de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.

La causa comenzó en Entre Ríos,pero continuó con tres allanamientos en Villa Carlos Paz, Córdoba Ministerio de Seguridad y Justicia

Los allanamientos se realizaron de manera coordinada con la colaboración de personal e la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina. Según la información oficial, las medidas tuvieron como objetivo profundizar las pesquisas y buscar elementos que permitieran establecer posibles conexiones vinculadas con el hecho.

Los procedimientos concluyeron durante la madrugada de este lunes, con el secuestro de elementos considerados de interés para la investigación. No se precisó públicamente qué objetos fueron incautados en cada domicilio ni si se produjeron nuevas detenciones como resultado de esos operativos.

La causa continúa bajo la intervención del Juzgado Federal de Concordia, que deberá determinar las responsabilidades de los dos hombres detenidos y establecer si el transporte de las pastillas formaba parte de una operatoria de mayor alcance.

Los cinco teléfonos celulares secuestrados y la documentación incautada serán analizados como parte de las medidas destinadas a reconstruir el recorrido del cargamento y las comunicaciones vinculadas con su traslado.

Secuestraron más de 38.000 pastillas de Rohypnol ocultas en un automóvil Ministerio de Seguridad y Justicia

Qué es el Rohypnol

El Rohypnol es el nombre comercial del flunitrazepam, una benzodiacepina con efectos sedantes e hipnóticos que actúa sobre el sistema nervioso central. Su consumo puede provocar somnolencia intensa, pérdida de coordinación, confusión y alteraciones de la memoria. También puede generar tolerancia y dependencia.

La combinación de esta sustancia con alcohol, opioides u otros medicamentos sedantes aumenta los riesgos para la salud y puede ocasionar una depresión grave del sistema nervioso central, pérdida de conciencia y dificultades respiratorias potencialmente mortales.

Por tratarse de un medicamento sujeto a fiscalización y control, su circulación fuera de los canales autorizados constituye un asunto de relevancia sanitaria y judicial.