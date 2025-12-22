Entró a robar una carnicería y casi termina acuchillado: la rápida y temeraria reacción de dos carniceros

Los dos carniceros estaban atendiendo el mostrador cuando un hombre entró y simuló ser un cliente más, miró la mercadería y pidió costeleta, matambre y chorizos. Era un martes habitual y el intercambio parecía rutinario, hasta que la respuesta “no tenemos ese corte” encendió el cambio de escena: de un salto, el recién llegado cruzó el mostrador y evidenció su intención de robar. En el forcejeo que siguió, los trabajadores primero se protegieron, después lo desarmaron y finalmente lo dejaron ir. La secuencia, que dura poco más de dos minutos y quedó registrada por una cámara de seguridad, muestra el ingreso, las amenazas y la reducción del sospechoso dentro del local de Jorge Newbery al 7700, en Rosario.

De acuerdo con los testimonios, el ladrón se hizo pasar por un cliente y pidió varios cortes. Uno de los carniceros explicó que todo cambió cuando le dijeron que no tenían lo solicitado: “Cuando le dijimos que no teníamos uno de los cortes, saltó el mostrador para robarnos”. El hombre sacó de su mochila lo que parecía ser un arma, la mostró y exigió que le entregaran los celulares, el dinero de la caja y carne. “Se nos acerca al lado de la balanza y nos dice, ‘quédense quietos, están robados’. Lo dijo tan en voz baja que no lo escuchamos y fue cuando saltó el mostrador”, contó Facundo, uno de los trabajadores.

Ante la amenaza, su compañero se replegó: fue al cuarto de atrás y tiró su teléfono por la ventana para evitar que se lo quitaran. El ladrón fue detrás de él y en ese instante se produjo el giro decisivo dentro del local. “Y ahí es cuando yo, en un acto de defensa... no sé, fue un impulso... dejo mi teléfono, agarro la cuchilla en la tabla y lo ataco”, recordó Facundo. Con el apoyo del compañero, que lo tomó del cuello, lograron inmovilizar al intruso y recuperar el control del espacio.

Aun en medio de la tensión, los trabajadores optaron por no herirlo. Facundo relató que actuó con contención: “En un acto de defensa, agarré la cuchilla pero no intenté herirlo porque si le hacía algo, pasaba a convertirlo a él en víctima”. Y precisó su decisión: “No le di con la punta de la cuchilla porque pensé en mí. Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”. Con el hombre reducido, lo desarmaron y lo increparon, pero evitaron atacarlo. El asaltante pidió que lo dejaran ir y los comerciantes accedieron.

La situación, sin embargo, no terminó allí. Segundos después, el hombre regresó al local y, en una maniobra brusca, arrancó el monitor de una computadora y se lo arrojó a Facundo. En ese nuevo cruce, también los golpeó con una linga. El episodio se extendió con un intento adicional de agresión: el ladrón quiso pegarle a Facundo con la cadena de una bicicleta. Frente a esa escalada, el otro carnicero salió por una puerta lateral, rodeó el ingreso y volvió a enfrentarse al intruso para obligarlo a retirarse.

Tras el último intercambio, el hombre escapó en una moto. Los carniceros llamaron a la policía para denunciar lo ocurrido, pero el sospechoso logró fugarse y por el momento permanece prófugo.