Crimen del artista plástico: la principal hipótesis es la de un robo que terminó en homicidio

La fragilidad de su cuerpo, afectado por una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), no soportó el trauma de haber sido atado a una silla y maniatado, sin posibilidad de pedir ayuda ni de alcanzar su medicación.

Para la Justicia, Fernando Fazzolari, de 76 años, conocía a su asesino. A partir del análisis de la escena del crimen, los investigadores judiciales determinaron que la víctima fue asesinada por la persona a quien, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, el artista plástico le abrió la puerta de su departamento, situado en un edificio de avenida de Mayo al 1100, en el barrio porteño de Montserrat.

La hipótesis de que la víctima conocía a su agresor se sustentó en que no se detectaron puertas ni ventanas violentadas . Esa circunstancia reforzó entre los investigadores la presunción de que Fazzolari habría pactado un encuentro con una mujer a la que conocía desde hacía un tiempo y a la que permitió el ingreso en su vivienda.

La presencia de esa mujer en el inmueble en el momento en que, según la autopsia, se produjo la muerte habría sido confirmada a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos del edificio.

Pese a que se estableció que una mujer fue la última persona que vio con vida al artista plástico, hasta ahora los investigadores no lograron obtener pistas sobre la identidad de la sospechosa.

Aunque los familiares de Fazzolari indicaron que no faltaba ningún elemento de valor en el departamento ni había signos de que alguien ajeno hubiera revuelto los ambientes en busca de dinero, los responsables de la pesquisa sostienen la presunción de que la mujer sospechada y, posiblemente, un cómplice contaban con un dato erróneo acerca de que la víctima disponía de dinero para realizar una inversión, información que resultó ser falsa.

Trayectoria

Nacido en Buenos Aires en 1949, Fazzolari desarrolló una trayectoria que combinó el arte con la economía. En 1969 comenzó a estudiar pintura con Jorge Demirjián y, en 1971, dibujo con Julio Pagano. Su obra fue presentada en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Buenos Aires y en ciudades como San Pablo, Valparaíso, Santiago de Chile, Asunción, La Paz, Lima, Montevideo, Cali, Bogotá, Caracas, México DF, Ontario, Los Ángeles, Monterrey, Nueva York, Miami, Berlín y París.

Además de su producción artística, realizó proyectos de renovación urbana y diseñó escenografías para obras de teatro y ópera. En 2002, el Museo Nacional de Bellas Artes exhibió una retrospectiva que reunió dos décadas de trabajo del artista, una muestra que consolidó su presencia dentro del arte contemporáneo argentino.

Su interés por la cultura china lo llevó a explorar la caligrafía de ese país bajo la guía de Zhong Chuanmin, también conocido como Pablo Zhong. A lo largo de su carrera recibió distinciones como el Primer Premio de la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985, el Premio de la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel en 1986 y el Premio Günther en 1989.

En el ámbito empresarial, Fazzolari fue presidente de IATASA durante más de cincuenta años. Desde la compañía lo recordaron como un líder cercano, creativo y respetado, con capacidad para escuchar, generar confianza y sostener vínculos duraderos. Según ese testimonio institucional, su figura dejó una marca profunda en quienes trabajaron junto a él.

El Museo Nacional de Bellas Artes expresó su pesar y acompañó a la familia, amigos y allegados. La institución destacó su aporte a lo largo de más de medio siglo y la relevancia de su obra dentro del arte argentino.