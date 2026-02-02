Un robo común terminó con dos imputados: el que rompió el auto y el que compró el estéreo

Todavía no había amanecido cuando el dueño de un auto volvió sobre sus pasos en el barrio San Martín, Rosario de Lerna, provincia de Salta, y advirtió que algo no estaba como lo había dejado. El vehículo, que había estacionado correctamente asegurado, estaba forzado y el interior revuelto. En el tablero faltaba el estéreo. En el asiento del conductor, un detalle inquietante: un fierro de color rojo y una colilla de cigarrillo. El episodio, ocurrido la madrugada del sábado, derivó no solo en la detención del presunto autor del robo, sino también en una medida poco habitual: la imputación y detención de quien habría comprado el elemento sustraído apenas horas después del delito.

El caso es investigado por la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Escalante, quien imputó de manera provisional a un hombre de 24 años por el delito de robo simple y a otro de 30 por encubrimiento por receptación. La causa se inició a partir de la denuncia del damnificado y avanzó con rapidez sobre un aspecto que suele quedar en segundo plano en este tipo de hechos: el circuito posterior al robo y la responsabilidad penal de quien adquiere bienes de origen ilícito.

Según consta en el expediente, el propietario del automóvil denunció que esa madrugada había dejado el vehículo estacionado en la vía pública y que, al regresar, constató que había sido violentado. Del interior faltaban el estéreo y otros elementos. Además, llamó la atención la presencia de objetos ajenos en el habitáculo, lo que dio indicios de que el autor había actuado con cierta premura y dejando rastros.

Tras la denuncia, personal policial realizó tareas investigativas en la zona. Las primeras diligencias incluyeron entrevistas con vecinos y el relevamiento de cámaras de seguridad privadas. En ese marco, se detectó la existencia de una cámara instalada en las inmediaciones, cuyo registro fue analizado con autorización de su propietaria. Las imágenes resultaron clave: en ellas se observaba a un hombre aproximarse al automóvil estacionado e ingresar a su interior.

A partir del análisis del material fílmico y de las diligencias posteriores, los investigadores lograron identificar al presunto autor del robo. El sospechoso había recuperado la libertad ese mismo día, pero fue localizado más tarde en inmediaciones del barrio San Jorge , donde vestía prendas coincidentes con las que se veían en la grabación de la cámara de seguridad.

Antes de ser trasladado, el hombre realizó una manifestación espontánea que modificó el curso de la investigación: aseguró que había vendido el estéreo sustraído. Ese dato abrió una segunda línea de trabajo, menos frecuente en robos de este tipo, orientada a determinar quién había adquirido el elemento y en qué circunstancias.

Con esa información, el personal policial se dirigió a un domicilio del mismo barrio. Allí, un familiar del segundo imputado realizó la entrega voluntaria de un estéreo cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima. El elemento fue secuestrado y quedó incorporado como prueba en la causa.

En paralelo, se llevó a cabo una inspección ocular del vehículo afectado. Según el acta correspondiente, se constataron daños en el tablero central, con cables sueltos y la aislación deteriorada en el sector del sistema de audio. Todo fue documentado mediante registro fotográfico y actuaciones formales, que pasaron a integrar el legajo de la investigación.

Con los elementos reunidos —el registro fílmico, la identificación del presunto autor, la recuperación del objeto robado y la vinculación de un tercero con su adquisición—, la Fiscalía entendió que existían indicios suficientes para avanzar contra ambos involucrados. En ese contexto, el fiscal penal Daniel Escalante requirió el mantenimiento de la detención, al considerar que uno de los acusados sustrajo elementos de un vehículo mediante violencia sobre las cosas y que el otro adquirió bienes provenientes de un delito contra la propiedad.