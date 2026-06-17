Es gamer y depiladora, tiene 33 años y fue detenida por enviar fotos desnuda a un adolescente

Se conocieron por medio de una plataforma de juegos online. La gamer, una depiladora de 33 años que vive en Tigre, se hizo pasar por una adolescente para avanzar en su plan criminal. La víctima, de apenas 14, cayó en la trampa y pensó que había conocido a una chica de su edad. Poco después supo la verdad. Pero ya era tarde, la mujer había conseguido lo que quería. Ahora está detenida y acusada del delito de grooming (la acción intencional de un adulto para acosar sexualmente a un menor por medio del uso de Internet) por haberle mandado fotos de su cuerpo desnudo en situación de intimidad.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La sospechosa fue detenida por detectives de la División de Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal en el marco de la denominada Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII. Se trata de investigaciones a cargo de fiscales referentes en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del procurador general Julio Conte-Grand.

La investigación que llevó tras las rejas a la gamer de 33 años la llevó adelante la fiscal Lorena Pecorelli, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil del Departamento Judicial de La Matanza.

“Los detectives policiales y judiciales ahora intentan determinar si la sospechosa concretó un encuentro con el adolescente”, dijeron fuentes con acceso al expediente, quienes resaltaron lo poco común de una mujer detrás del delito de grooming.

La investigación comenzó después de la denuncia de la madre de la víctima, que sintió que su hijo estaba “obsesionado”. Hasta se contactó con la gamer para pedirle que no tuviera más contacto con su hijo.

La víctima todavía no pudo declarar ante los funcionarios judiciales. Se encuentra internado en un centro de salud mental después de haberse autolesionado.

Operativos con la ciberpedofilia

Sobre la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII fuentes de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires dijeron que “ es una acción conjunta que busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea”.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

En el marco de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII se hicieron 121 allanamientos en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires.

“Como resultado de la operación podemos destacar que de un total de 111 personas investigadas, 106 son hombres, cinco mujeres. Se encontraron dos menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil”, dijeron fuentes del Ministerio Público Fiscal bonaerense.

Los voceros consultados dijeron que se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego.

“La red de fiscales y ayudantes fiscales referentes de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo la séptima edición de la Operación Protección de Infancias está conformada por Laura Carballal y Mariano Mera, de Avellaneda; María Fernanda Wilhelm, de Lanús; Adrián Peiretti y Débora Marconi, de Azul; Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos, de Bahía Blanca; Walter Mércuri, de Dolores; Fernando Graffigna, de Junín; Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez, de La Matanza; Cecilia Corfield y Hugo Tesón, de La Plata; Esteban Berriel y Diego Lleyda de Lomas deZamora; Graciela Trill y Emiliano Fortunato, de Mar del Plata; Lisandro Massón, de Mercedes; Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes, del Departamento de Moreno-General Rodríguez; Delia Mariana Solís Avalos, Marisa Monti, Claudio Oviedo y Ernesto Ezequiel Lovillo, de Morón; Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui, de Necochea; Nelson Mastorchio y José María Cifuentes, de Pergamino; Ernesto Daniel Ichazo, Ángel López y Alejandro Ramiro Unamunzaga, de Quilmes; Gonzalo Acosta, de San Isidro; Vanesa Leggio, de San Martín; Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolás Lemme, de San Nicolás; Mariel Corredera y Raúl Frizza, de Trenque Lauquen, y Alejandro Eduardo Irigoyen, de Zárate-Campana”, se informó en un comunicado de prensa.