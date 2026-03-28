Santa Clara del Mar: tiene 11 años, vio que su padrastro abusaba de su hermana y fue a la Policía

Un hombre de 29 años fue detenido el viernes por abusar sexualmente de su hijastra de 14 años en Mar del Plata. El agresor fue descubierto por la hermana de 11 años de la víctima, quien fue a la Policía.

El hecho ocurrió en la vivienda de la familia en Santa Clara del Mar. Mientras se producía el abuso sexual, la menor de las niñas ingresó a una habitación y al ver lo que pasaba se dirigió a la estación de la Policía Comunal de la zona para denunciar el delito, reportó el medio local 0223.

Tras la denuncia, los efectivos se comunicaron con autoridades judiciales y de minoridad del partido de Mar Chiquita, que iniciaron acciones para encontrar al agresor.

El fiscal Ramiro Anchou ordenó la detención de urgencia y el hombre fue aprehendido en el barrio Atlántida. En la vivienda realizaron los peritajes correspondientes y secuestraron prendas de ropa, que serán peritadas.

Luego, lo llevaron hasta la dependencia donde le hicieron actuaciones por el delito de abuso sexual agravado. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán. En tanto, la familia se encuentra acompañada por personal policial especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia.

Un caso similar ocurrió recientemente también en Mar del Plata. Allí un hombre fue condenado a quince años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años y sacarse una foto mientras lo hacía. Los abusos ocurrieron entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 en el barrio Caribe.

El detenido tenía archivos de pornografía infantil en sus dispositivos, lo que generó una alerta y denuncia del National Center for Missing and Exploited Children (NMEC) de Estados Unidos. En tanto, ante el avance del caso, descubrieron que la madre de la víctima tenía un grave cuadro psiquiátrico.

Red de abuso infantil en La Matanza

La Policía de la Provincia de Buenos Aires desarticuló el pasado 18 de marzo una red dedicada a la explotación sexual infantil en entornos digitales en La Matanza. En el operativo detuvieron a cinco personas y secuestraron una importante cantidad de dispositivos tecnológicos.

Los operativos, que formaron parte del procedimiento, denominado “Nueva Era V”, ordenados por la fiscal Lorena Pecorelli, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil del Departamento Judicial de La Matanza, se centraron en la investigación de delitos tipificados como “producción, comercialización, distribución y tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”, según informaron a LA NACION fuentes de seguridad bonaerenses.

La pesquisa tuvo su origen en múltiples reportes internacionales emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo que alertó sobre usuarios que compartían, descargaban y distribuían material de abuso sexual infantil de forma masiva.