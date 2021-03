Escándalo en Longchamps: una policía esposó a una enfermera porque se negó a hacer una extracción de sangre en medio de una emergencia

El domingo último, una enfermera que atiende en la Unidad de Pronta Atención (UPA) Nº5 de Longchamps fue esposada por una agente bonaerense luego de negarse a realizar una extracción de sangre a un detenido porque se disponía a atender una emergencia “código rojo”.

“Yo estaba finalizando mi turno, ni siquiera estaba en ese sector. Tenía que atender a una persona con un dolor en el pecho”, explicó esta mañana Claudia, la enfermera, en diálogo con el programa Arriba Argentinos. La situación que le tocó vivir quedó plasmada en un video que rápidamente circuló a través de las redes sociales.

La mujer contó que iba en camino para atender a un paciente cuando ocurrió el hecho: “La policía me increpó y me dijo que tenía que hacer lo que ella me decía. Me trató muy mal. Entonces le dije que tenía que atender una emergencia y que además nuestro trabajo no es hacer extracciones, porque no somos extraccionistas. No hay en la UPA”, dijo Claudia.

Y prosiguió en el relato: “Cuando terminé de decirle eso me fui rápido a ver al paciente que, con el interrogatorio vi que no podía perder tiempo, porque para mí era un infarto; entonces me lo llevé con código rojo. Después lo descartaron”. Continuó Claudia: “Cuando salí, la oficial me estaba esperando escondida y me tomó de atrás. Yo pensé que eran como diez personas, pero era ella sola. Le sacó las esposa al preso y me las puso a mí. Me quiso poner la dos, pero como yo luchaba me puso solo la derecha”, detalló.

Esposaron a una enfermera para obligarla a atender a un detenido

Según el parte policial, efectivos de la comisaría 4ª de Longchamps se acercaron a la UPA en cuestión junto al detenido Francisco Corvalán, de 64 años, aprehendido por tentativa de homicidio, con el objetivo de que le extrajeran sangre y orina por pedido del juez interviniente. “Siendo que al arribo [los policías] son mal recibidos por una enfermera, la cual se niega a realizar dicha labor, en virtud de que se debía traer los elementos”, se agrega.

Siempre según el mismo informe, la enfermera insultó a los efectivos y luego “se le abalanzó al personal policial femenino, por lo que ante esta situación la misma la redujo y le colocó un juego de esposas”. Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que “se está investigando” lo sucedido.

“¿Cómo me voy a poner agresiva? En ningún momento fue así. Están las imágenes de las cámaras del lugar que ya fueron presentadas en la fiscalía”, se defendió la enfermera en TN al ser consultada sobre la explicación policial. “Ella [por la uniformada] fue agresiva y cada vez más”, añadió la profesional de la salud.

Consternada aún por la situación que vivió, Claudia dijo que lo que ocurrió la shockeó y que “no sabía lo que estaba pasando”. “A mi compañera también la quisieron esposar e incluso pidió refuerzos para que nos llevaran a la comisaría. Después fuimos enseguida a hacer la denuncia correspondiente”, indicó. La carátula del caso es por abuso de autoridad.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información