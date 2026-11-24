El fiscal José Amallo solicitó que el suspendido juez de San Isidro Ernesto García Maañón sea destituido de su cargo para poder indagarlo por los delitos de abuso sexual y amenazas agravadas contra una funcionaria de la Cámara Penal del distrito que estaba a su cargo.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, donde ingresó el pedido del fiscal Amallo tras una presentación del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand.

Se trata de la investigación penal que se inició en julio del año pasado tras la denuncia presentada por G. B. S., que en esos momentos tenía el cargo de auxiliar letrada y cumplía funciones “propias y exclusivas” en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, tribunal de alzada que encabezaba García Maañón.

“La provincia de Buenos Aires no tiene ley de fueros, pero el artículo 300 del Código Procesal Penal bonaerense, conocido como ‘antejuicio’, establece que ‘un funcionario sujeto a juicio político o enjuiciamiento previo solo podrá ser sometido a proceso si fuere suspendido o destituido’”, dijeron voceros del caso. El camarista está en esa situación.

García Maañón, de 78 años, fue suspendido de sus funciones a principios de mes por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Pero el fiscal Amallo entendió que, más allá de la suspensión por las faltas administrativas, necesita que lo destituyan para poder continuar con la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y poder indagarlo y someterlo al proceso penal, explicaron las fuentes consultadas.

"Te quedan muy bien esos vestidos". El audio del juez Ernesto García Maañón

El abuso sexual por el cual el fiscal Amallo pretende indagar a García Maañón habría ocurrido el 3 de abril de 2025 en el despacho del magistrado, en el edificio de los tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340.

“García Maañón llevó a cabo distintos comportamientos impropios para satisfacer su apetencia en contra de la integridad sexual de G. B. S., que incluyeron observaciones y apreciaciones molestas sobre su vestimenta y cuerpo, acoso verbal mediante bromas e insinuaciones con connotación sexual, e invitaciones que enmascaraban propuestas sexuales, las que realizaba ya sea mediante mensajes de texto en horarios fuera de oficina o personalmente, desplegando a tales fines hasta acercamientos físicos innecesarios y no deseados por la denunciante. Dicha mecánica ascendente generó un contexto de hostigamiento en cuyo marco, aprovechando el vínculo funcional existente, el 3 de abril de 2025, entre las 14.15 y las 14.28 horas, tras convocar a G. B. S. para que se hiciera presente en su despacho situado en el noveno piso del Palacio de los Tribunales de San Isidro y ordenarle que cerrara la puerta, la tomó de la cintura con su mano y brazo, logró así aproximar con fuerza a G. B. S. hacia su cuerpo, y aprovechando esa cercanía que los posicionó muy cerca -cara a cara- intentó besarla sin suerte en razón de que la funcionaria bajó su rostro para evitarlo, lo que derivó en que el magistrado deslizara la palma completa de su mano derecha desde la cintura hacia los glúteos, para luego tocarlos con clara connotación sexual mientras ejercía presión para intentar el mayor acercamiento de los cuerpos”, se sostuvo en el dictamen recibido por la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, según dijeron a LA NACION fuentes al tanto de la presentación.

"Tenés mucho atractivo sexual". El audio del juez Ernesto García Maañón.mp4

El delito de amenazas habría ocurrido el 19 de junio de 2025, también en el despacho de García Maañón.

“El magistrado comenzó a desplegar maniobras concretas de destrato, mortificación y degradación personal y profesional contra la funcionaria ante sus compañeros de trabajo, que abarcaron la arbitraria y abusiva modificación o retiro de sus tareas diarias, con la consecuente reasignación de las labores que le eran propias a dependientes de menor jerarquía, e incluyeron actitudes de desprecio y conductas de manipulación con las que fue socavándola. Así, tras humillarla públicamente en su ámbito laboral, minimizar sus actos funcionales, culparla y descalificarla por su desempeño, aislarla e incluso anunciarle injustificados procesos, el 19 de junio de 2025, cerca de las 14, aprovechando que con motivo de su función G. B. S. debió hacerse presente en el despacho del juez, quien tras ordenarle que se sentara frente a su escritorio, simulando ignorar su presencia y tras arrojar una hoja de papel que contenía una resolución de manera despectiva, García Maañón -quien además de poseer habilitación para portar armas de fuego en formato múltiple y ser instructor de tiro- se levantó de su silla y con la finalidad de alarmarla o amedrentarla aún más en ese contexto de violencia psicológica en que el que había inmerso a la nombrada, abrió el cajón derecho de su escritorio, extrajo una pistola marca Glock calibre 9 mm negra, le colocó su almacén cargador, operó el seguro, y extendió el arma a escasa distancia del cuerpo de la víctima con la boca del caño orientada hacia el rostro de ésta, para luego guardarlo en su cintura y retirarse de su oficina, dejando a la funcionaria en su interior, atemorizada y en estado de shock o estupor”, se explicó en el dictamen recibido por el citado organismo.

documento judicial que tiene capturas de whatsapp

Un paso más

El pedido del fiscal Amallo no fue la única novedad en el caso. En las últimas horas, la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense elevó ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el pedido de audiencia preliminar para que las partes que van a intervenir en el jury contra García Maañón discutan las pruebas para el debate. Después se pondría fecha para el juicio político.

El jurado es presidido por el juez Sergio Torres (presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense) y está integrado por los “conjueces abogados” Jorge Ludovico, Iván Ponce Martínez, Lisandro Benito, Beatriz Domingorena y Marcela Wambold y los “conjueces legisladores” Juan José Esper Zamar, Diego Garciarena, Gustavo Cuervo, Natalia Miriam Blanco y Florencia Arietto.

Tras la denuncia de la G. B. S., García Maañón había presentado su renuncia. La carta de dimisión estaba dirigida al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted [por Kicillof] con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de juez de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, que desempeño desde el 4 de febrero de 2005.

Sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa en la imputación hacia mi persona que ha motivado el sumario iniciado en la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia, evitando que se desarrolle sin permitirme ejercer mi derecho a ser oído y a presentar pruebas —ambos protegidos por garantías constitucionales—, presento la renuncia a mi cargo a efectos de preservar 38 años de ejercicio irreprochable de la magistratura con que fuera honrado, evitando el prejuzgamiento que conformaría disponer la elevación de las actuaciones sumariales a la Procuración General bonaerense, careciendo de la oportunidad de aportar las pruebas que demuestren mi inocencia y los fundamentos de mi descargo, como ha ocurrido en casos similares", sostuvo García Maañón en su carta de renuncia.

La dimisión del magistrado nunca fue aceptada por el gobernador; García Maañón terminó suspendido, a la espera de un proceso que podría despojarlo de su cargo y acabar con su extensa carrera en los tribunales de San Isidro.