Escaneaban ojos y robaban datos: una funcionaria judicial presa en una causa donde se investiga el lavado de $27 mil millones

La denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires puso al descubierto una organización criminal que ofrecía dinero a cambio de escanear ojos. Con los datos biométricos, los delincuentes abrían cuentas en billeteras virtuales que fueron utilizadas para direccionar el dinero de casinos online cladestinos. Según las pruebas reunidas hasta el momento, uno de los sospechosos habría manejado 27 mil millones de pesos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. Detectives de la División Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a tres sospechosos, entre ellos a una funcionaria judicial bonaerense.

Se trata de Albertina Mangini, que hasta su detención cumplía funciones en el Ministerio Público Fiscal bonaerense en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados. Su cargo es de secretaria de primera instancia.

Otro de los sospechosos detenidos fue identificado por fuentes policiales como Ignacio Marchioni, estuvo investigado en la causa donde está bajo la lupa la financiera Sur Finanzas, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Como se dijo, la investigación, a cargo de la fiscal de La Plata Betina Lacki, comenzó con la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. En su presentación, la mujer dijo que le habían ofrecido 80.000 pesos por el esceno de sus ojos, pero que solo le habían pagado $40.000.

“Detrás de ese trámite de pocos minutos [el escaneo de los ojos] se escondía una maquinaria financiera capaz de convertir la identidad de una persona vulnerable en una cuenta recaudadora de millones de pesos”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.