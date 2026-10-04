Estadística criminal: las vidas de 20 vecinos quedan cada día en riesgo por heridas sufridas en robos en Buenos Aires

Cada día, veinte vecinos resultan heridos en robos cometidos en el territorio bonaerense. La mayoría de esos casos ocurre en el conurbano. Así lo determina la estadística oficial. El Sistema Nacional de Información Criminal puso cifras a la sensación de inseguridad. Por un lado, los datos señalan la disminución de homicidios, pero por otra parte surge un indicador bastante preocupante: crecen los casos en los que las víctimas de asaltos sufren lesiones de diversa consideración.

Las causas abiertas en la Justicia bonaerense establecen que en 2025 se iniciaron investigaciones por 6439 robos agravados por lesiones o muerte y se agregaron otros 945 expedientes por heridas en intentos de robos. Ese núcleo de episodios que pone cada 24 horas en riesgo de vida a dos decenas de vecinos aumentó considerablemente el año pasado al trepar a 7384 casos desde los 5029 expuestos en 2024.

Por esos datos se pude pensar que mantener en descenso la cantidad de homicidios en suelo bonaerense en los últimos años parece depender de una alquimia de tareas preventivas. impericia del tirador o cuchillero, capacidad de reacción médica, suerte de la víctima y azar en general.

Es que el peso de los robos en la estadística de homicidios es fuerte. Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal contenidos en un documento emitido en septiembre pasado por el Ministerio de Seguridad Nacional señalan 775 víctimas de homicidios dolosos concretados en Buenos Aires. La estadística de la justicia provincial agrega elementos para definir que los asaltos que derivan en muertes impactan decisivamente en la tasa de homicidios.

El año pasado, 123 vecinos, comerciantes y policías fueron asesinados en robos en el distrito administrado por Axel Kicillof, donde también deben considerarse los casos en los que las víctimas están armadas y logran abatir a los delincuentes. Fueron 120 los ladrones muertos en 2025, la mitad baleados por policías y el resto por civiles que repelieron la agresión y sus reacciones fueron consideradas por las fiscalías como episodios de legítima defensa. Esas muertes, de todas maneras, son consideradas por la Justicia como homicidios, por lo que figuran en la estadísticas anual.

En esos crímenes fueron imputados 175 menores, un centenar de ellos en el conurbano, 20 directamente en La Matanza. En esas causas iniciadas entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025 aparecen imputados o sindicados 1394 mayores. Y otro dato cobra importancia: el año pasado fueron arrestadas 818 personas en Buenos Aires por portación ilegal de armas de fuego.

La tasa de homicidios bonaerense es de 4,4, de acuerdo con esa información del SNIC, que se nutre de los datos de fiscalías y juzgados provinciales para retratar la fotografía del impacto del delito en el país. En el caso de Buenos Aires hay cuatro municipios del conurbano que prácticamente duplican esa tasa y se colocan como los distritos con peores indicadores. San Martín marcó 8,8 asesinatos cada 100.000 habitantes, al pasar de los 35 crímenes en 2024 a los 39 notificados el año pasado; Moreno lo sigue con 8,4, ascendiendo a 48 muertes desde el piso de 40 establecido en 2024, y después se ubican José C, Paz, con 8,3 obtenido por 27 homicidios, uno más que doce meses antes, y La Matanza, 8,1, con un descenso de casos desde 152 a 149.

Diferente es el caso en el corredor norte, donde las cifras indican un descenso más sostenido de muertes violentas, especialmente en Vicente López, que tiene la tasa más baja del conurbano, con 1,1 al bajar de 5 homicidios en 2024 a 3 el año pasado. Con tasas que bajaron entre el 33 y el 41 por ciento en forma interanual, en la zona norte San Isidro aparece con 2,7 asesinatos cada 100.000 habitantes (pasó de 12 casos a 8); Tigre tiene un registro de 2,2 (de 17 a 10), y Pilar, 3 (de 18 a 12).

Como se consignó, la importante cantidad de robos agravados por lesiones o muertes que marca una tendencia en crecimiento pone en peligro real las vidas de vecinos y en potencial riesgo a las tasas de homicidio, que incluso en el conurbano son mejores a los indicadores regionales de los países vecinos. Especialmente, porque las zonas del conurbano hoy ya en rojo por sus niveles de asesinatos no son las mismas que tienen los mayores volúmenes de personas heridas en robos. En ese sentido, figura con el peor registro el distrito de Lanús, con una tasa de 120 forjada por 549 caso, luego surge la alerta sobre Quilmes, con 78,7 y 496 asaltos que terminaron en hechos de sangre y aparece General Pueyrredón, con una tasa de 65,6 que deriva de 434 episodios ocurridos, especialmente, en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Allí se realizó en los últimos días el 62° Coloquio de IDEA, que durante tres jornadas reunió a empresarios, políticos y economistas. Tras ese cónclave se conoció la decisión de Guillermo Montenegro de asumir nuevamente la conducción del municipio, cargo del que está en uso de licencia por su llegada en diciembre pasado al Senado provincial. La problemática situación de seguridad en la principal ciudad de la costa atlántica fue el motivo que trascendió de para esa decisión. Montenegro es un especialista en seguridad pública, con pasado de juez federal, jefe de la policía metropolitana y ministro porteño. Los datos que LA NACION publica en esta edición llegaron a los municipios bonaerenses en las últimas dos semanas. La estadística criminal siempre es, a la vez, un termómetro de la calle y una herramienta para la toma de decisiones políticas. Fundamentalmente, si la información local, siempre mejor actualizada, no muestra una mejor tendencia.

El municipio de General Pueyrredón tiene una tasa de homicidio de 5,6 casos cada 100.000 habitantes, algo superior al promedio provincial, pero lejos de los peores lugares del conurbano. Fueron 37 asesinatos en 2025, un poco mejor que los 41 registrados un año antes. Aunque la tasa de robos (fuera de aquellos que tuvieron un final sangriento) es de 1202,8 por 7962 asaltos denunciados. En ese aspecto, supera a La Matanza, que en la estadística del SNIC para 2025 quedó con una tasa de 951, con 17.434 robos denunciados en el municipio con mas habitantes.

Municipios sin asaltos

Otros distritos, en cambio, no tienen muchas preocupaciones cuando reciben la información del SNIC. Lejos del conurbano, las cifras bonaerenses de inseguridad tienen otra repercusión. Dos municipios no tuvieron homicidios ni robos denunciados durante 2025: Salliqueló y General Guido.

En Salliqueló viven algo más de 9000 personas y no solo esquivaron allí las estadísticas de homicidios y robos, sino que tampoco se denunciaron ataques sexuales. Solo 14 hurtos marcaron el nivel delictivo en esa zona del profundo oeste bonaerense. En General Guido, donde conviven unos 3000 vecinos, tampoco se notificaron agresiones sexuales y sus policías tuvieron que investigar nada más que 3 hurtos durante todo 2025. Pero en otro rubro, llama la atención: tiene 507 casos de infracciones a la ley 23.737, la llamada ley de drogas.

La Justicia definió a 495 de esas causas como tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes. Es decir, expedientes que se abren y se archivan casi al mismo tiempo. Ese perfil resalta también en otros municipios que no tienen problemas con la inseguridad delictiva. En General Alvear, por caso, solo de denunciaron un robo, 53 hurtos y dos violaciones. Pero suma 991 causas por infracción a la ley de drogas. El censo 2022 indica que ese municipio cuenta con poco más 9000 habitantes. La información del SNIC señala que 968 de esas causas de drogas fueron descartadas por tratarse de tenencia para consumo personal.

Los datos anuales de investigaciones antinarcóticos indican, además, que siete de cada diez expedientes abiertos en 2025 en Buenos Aires fue calificado como tenencia simple atenuada para consumo personal. Fue un total de 27.251 casos. De esos expediente, 27.042 fueron tratados por la justicia provincial a partir de la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico dispuesta por la ley 26.052, norma aprobada por el Congreso de la Nación en 2025 a expreso pedido de Buenos Aires. En los últimos meses, los funcionarios bonaerenses expresaron su deseo de dar marcha atrás con esa ley y devolver la función a las autoridades federales. En el mismo período, los juzgados federales en territorio bonaerense trataron 5444 casos de tenencia simple de drogas y en ninguno de esos expedientes se impuso la idea del consumo personal.

Más allá de los debates políticos, las estadísticas criminales brindan informaciones que no siempre están a la vista. A veces se confirman sensaciones. En otras oportunidades surgen sorpresas. En este caso aparece un dato demoledor sobre lo ocurrido en 2025: por primera vez, los suicidios superaron a la cantidad de muertes provocadas por la suma de homicidios y accidentes de tránsito. Entre siniestros viales y asesinatos se perdieron 1763 vidas. Las muertes autoinflingidas treparon a 1974 casos. Hace diez años se habían notificado 767 casos.