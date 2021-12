Estafa: le encargaron 190 cajas navideñas premium, le pagaron con un cheque sin fondos y desaparecieron

Mauricio Urig es comerciante, se dedica a la venta de picadas y su trabajo lo hizo conocido en Twitter como “El Vikingo”. Recientemente, el emprendedor denunció que entregó un pedido valuado en 1,9 millones de pesos y que cuando quiso cobrar el encargo, descubrió que la empresa detrás de la operación le había dado un cheque sin fondos. Su caso se volvió viral en las redes, donde sus seguidores lo empezaron a ayudar con donaciones a recuperar la suma perdida.

A través de su cuenta de Twitter, relató la historia de la venta y expresó: “¿Se acuerdan que les conté que había hecho una venta muy buena a una empresa? Bueno, parece que me rec... de arriba de un puente, me pagaron todo con un cheque y hoy me vino rechazado sin fondos, llamo a todos los números de la empresa y nadie me atiende. Me quiero matar”.

Según relató, un hombre que se presentó como gerente de una empresa llamada Agrofull, que se identificó como Marcelo Bressan, se contactó con el usuario y le comentó que tenía oficinas en un edificio de la calle 25 de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. En esa comunicación, le encargó 190 cajas de fiambres, quesos finos y frutos secos, que iban a ser entregados a los supuestos empleados de su firma en Navidad.

Tras entregar el pedido e invertir 1,1 millones de pesos en materia prima para la preparación del pedido, el comerciante, que no había pedido ningún adelanto, fue a cobrar el cheque con el que le habían pagado la entrega, pero se encontró con que no tenía fondos.

“Me arruinaron, hijos de p... Me endeudé para poder cumplirles con el pedido, al hijo de puta que me hizo la compra hasta le dejé de regalo una caja llena de cosas por 20 lucas. Me siento el más pelotudo del universo”, agregó el usuario.

En medio de todo esto, Agrofull, que se presentaba como “un holding de siete empresas, consignatarios de haciendas (sic), frigoríficos, exportadores y distribuidores de productos alimenticios” contaba con una imagen corporativa y nombraba tres firmas a su cargo: Chic Clean, Uros y Conangus.

“El Vikingo” se presentó este miércoles en la Seccional N1° de Luján de la Policía Bonaerense la denuncia contra Agrofull y las empresas del grupo por la presunta estafa, advertido de la pena por el delito de falsa denuncia, según se puede ver en los documentos compartidos en Twitter.

La denuncia penal de Mauricio Urig contra un grupo empresario.

A raíz de esta situación, muchos de sus más de 50.000 seguidores se solidarizaron con su situación por lo que comenzó una colecta para ayudarlo a recuperar el dinero perdido. Hasta el momento, lleva recaudado 500.000 pesos.