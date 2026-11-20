Luego de la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N° 29 de condenar a Cristian “Pity” Álvarez a 12 de años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia de la víctima, sostuvo que la querella está “conforme” con la sentencia.

“Estamos conformes. Vimos un tribunal con aplomo y con una idea de lo que es el sentido común muy elevada”, manifestó Burlando ante la prensa.

Además, anticipó que no se apelará la decisión y celebró la determinación del Tribunal de ordenar el arresto domiciliario una vez que el artista termine su internación.

“No sabemos por qué la Justicia lo tenía en libertad, estando acusado de homicidio y con los problemas que generó. Estamos de acuerdo con el arresto domiciliario. Hasta que quede firme la sentencia tenemos un Álvarez controlado”, indicó Burlando.

Y agregó: “La familia se fue con una respuesta por parte de la Justicia. Lo necesitaba”.

A su vez, señaló que si bien parte de la ciudadanía podía esperar por una sentencia mayor, la pena le pareció correcta al considerar que es la primera condena de Álvarez y que no cuenta con antecedentes penales.

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