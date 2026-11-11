Están presos por la mayor estafa inmobiliaria de la Argentina y recibieron la bendición del Papa

Allí estaban, padre e hijo, entre los 75 elegidos que recibieron al papa León XIV en el gimnasio de la cárcel de Devoto. El mayor pudo darle un cariñoso apretón en el antebrazo derecho, que el Sumo Pontífice extendía para dar su bendición a esos hombres vestidos de blanco que en los pabellones, purgando condenas por haber roto la ley, se aferraron a la fe en Dios.

Escucharon las palabras del Santo Padre, que los reconocía dentro de ese “límite” de los muros y los animaba a abrazar la conversión y el cambio, dado que “el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo”; recibieron el mensaje de esperanza de León y se llevarán, de esta visita trascendental e histórica, su saludo y su bendición.

Pero, a diferencia de otros, Vito L’Abatte y Emanuel, uno de sus tres hijos, aún no resolvieron completamente sus deudas con el Estado y con las víctimas de los hechos que los llevaron a estar tras las rejas y a ser los últimos ocupantes de la casi centenaria cárcel porteña.

Ambos están en pleno proceso, acusados de ser engranajes clave de una de las mayores estafas inmobiliarias de la Argentina. Una vasta maniobra con edificios inconclusos, unidades vendidas y revendidas de forma aviesa y más de 600 damnificados que perdieron todos sus ahorros dentro de la madeja de firmas ligadas al páter familias y a sus herederos, en nombre propio o a través de testaferros: la estafa de Induplack, nombre de la nave insignia del clan L’Abatte.

Vito L'Abbate, junto al papa León XIV captura de TV

En la previa a la visita del Papa a la Argentina, cuando se sabía que él visitaría la vieja y atestada cárcel porteña, el Gobierno nacional aceleró la concreción del traslado de casi la totalidad de los 1500 presos a la nueva unidad en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Quedaron allí solo 74 reclusos, seleccionados por el Servicio Penitenciario Federal, la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación por su conducta intachable, sus trayectorias dentro del proceso de cumplimiento de la pena y sus actividades adicionales, como el estudio o el trabajo.

Los L’Abatte están presos desde abril del año pasado, procesados por asociación ilícita y estafas en la causa vinculada al grupo inmobiliario Induplack. Desde entonces, su causa fue acumulando damnificados: ya suman más de 600, con un monto estimado de defraudación superior a los 24 millones de dólares con las fallidas ventas “de pozo”.

Las víctimas del clan, que se quedaron sin ahorros y sin los departamentos que compraron y pagaron y esperan que la Justicia les aplique un castigo ejemplarizador, al tiempo que ayude a los damnificados a reconstruir la ruta del dinero malversado para obtener alguna reparación, asistieron incrédulos a las imágenes que les devolvía la TV esta mañana, en las cuales detectaron a Vito L’Abatte y a su hijo Emanuel. Según pudo saber LA NACION, recibieron esas imágenes como sal en la herida, con bronca e impotencia.

Vito L'Abbate, junto al papa León XIV captura de TV

La causa 18025/2020, la principal contra los L’Abatte, ya fue elevada a juicio con 569 hechos de estafa documentados y con Vito, Emanual, Juan Ignacio y Santiago L’Abatte, junto con Patricio Flores, acusados como integrantes de una asociación ilícita. Se investigan otros 137 hechos, aunque eso no necesariamente clausura la lista.

También fueron indagados dos escribanos, acusados de haber participado en la constitución de los fideicomisos y la firma de los boletos de compraventa de departamentos en edificios que quedaron a mitad de construir o que ni siquiera superaron la etapa de cimientos y que se vendían —y cobraban— a más de un comprador por unidad.

A los notarios se les imputó haber participado en la creación de sociedades que tenían el mismo objeto social, capital social mínimo e idéntico domicilio, en el que los integrantes eran las mismas personas, pero en distintos roles, lo que, según la fiscal Mónica Cuñarro -que impulsa la acción penal en este caso- “contribuyó a evitar la trazabilidad del dinero y a evadir las medidas cautelares ordenadas en la causa”. Fueron indagados, y recientemente la Cámara de Apelaciones les dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer, por lo que la causa respecto de ellos continúa.

En tanto, la representante del Ministerio Público también pidió a la jueza Paula González el procesamiento de otras personas que participaron del conglomerado de sociedades del grupo Induplack, acusadas de haber posibilitado el “vaciamiento del dinero” de las operaciones de compraventa y de la presunta firma de falsas deudas y préstamos con el objeto de aparecer como acreedores calificados en casos de concurso o quiebra de las compañías.

En este contexto, el panorama legal de los L’Abatte sigue siendo oscuro. En las próximas horas, con el cierre definitivo del penal de Devoto, tras la visita papal, serán trasladados a otra unidad, posiblemente la de Marcos Paz. Llegarán allí después de haber vivido la experiencia indescriptible de haber estado mano a mano con el representante de Dios en la Tierra, pero con su deuda con la Justicia y con sus víctimas todavía impaga.