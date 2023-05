“Estaba ahorrando para irme a España”: habló el motoquero atropellado por un conductor borracho y drogado en el túnel de avenida del Libertador

escuchar

El repartidor Andrés Nahuel Diante, de 26 años, fue atropellado por un conductor de 39, borracho y drogado, el 21 de abril cuando circulaba en moto por el túnel de avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. Pasada más de una semana, y condenado el hombre a 3 años de cárcel en suspenso, la víctima contó que está viva “de casualidad” y que si bien recibió el llamado de la familia para pedirle disculpas, siente que le arruinaron sus planes de vida.

El viernes 21 de abril, cerca de las 5, un Volkswagen Gol Trend conducido por Francisco Oberti, de 39 años, ingresó de contramano al túnel de avenida del Libertador, a la altura de Migueletes, y atropelló a Diante que circulaba en una moto de delivery por ese corredor, hacia Palermo.

El joven sufrió lesiones graves y fue trasladado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Fernández con politraumatismo. Gracias a que portaba su casco y a la mochila del delivery, su caída contra el asfalto no fue letal, comentaron fuentes policiales en el lugar.

“Estoy acá, vivo, de casualidad. Me salvó la mochila del delivery”, contó Andrés hoy en diálogo telefónico con TN y relató: “Había terminado un pedido en Núñez y me dirigía al McDonald’s de la estación Palermo donde había un nuevo encargo. Pensé ´agarro Libertador y llego enseguida´”.

Luego, explicó cómo fue el momento en el que es atropellado por Oberti. “Bajo al túnel y cuando estoy por terminar la curva, visualizo al auto y tengo cinco segundos para reaccionar, pero ya no había tiempo para reaccionar, era la muerte en mi cara”, expresó.

“Después del choque estuve consciente en todo momento. Primero estaba con los ojos cerrados, cuando estoy ya en el pavimento los abro y como estaba en una posición en la que podía ver el auto, veo al tipo venir caminando como un sonámbulo y yo decía ´este lunático va a terminar de matarme´”, relató.

Luego, contó que, inmóvil, le dijo a Oberti: “¿Por qué me hiciste esto? ¡Yo no te conozco, no te hice nada! ¡Me cagaste la vida! Y empecé a gritar ´ayuda, ayuda´ y por suerte vino un policía”.

Con respecto a su estado de salud, Andrés dijo que tras algunas operaciones, espera rehabilitarse de manera correcta.

“Espero que los huesos suelden bien. Ahora me van a tener que operar de nuevo el tobillo derecho. Espero que la operación vaya bien”, dijo.

Por otra parte, dijo que el accidente arruinó sus planes: “Yo tenía una planificación de ahorrar bastante, quería tramitar mi ciudadanía europea por mis abuelos y después de ahorrar muchísimo quería apuntar a viajar a España para vivir mejor”.

Consultado sobre si hará alguna denuncia por su parte, contestó: “No sé qué va a pasar. Esperemos que un abogado se encargue bien. Desde el primer momento me concentré en mi salud porque de hacer algo tengo primero que estar vivo, y estoy vivo de casualidad. Quiero rehabilitarme bien, poder caminar y después veré qué hago. Ahora estoy con un gran estrés post traumático”.

Andrés dijo que la familia de Oberti se comunicó con él para pedirle perdón. “Pero yo no hago caso a eso, porque las palabras se las lleva el viento cuando pasan estas cosas. Por ejemplo, si hay un pitbull agresivo, está suelto y le arranca un brazo a un nene, ya el daño está hecho por más que te pidan disculpas”, ejemplificó.

El caso y el juicio express

Las imágenes de los momentos posteriores al siniestro vial difundidas por LN+ dieron cuenta de la fuerza del impacto. Mientras la moto quedó destrozada a un costado del túnel, el auto sufrió daños de gran consideración en toda la zona del paragolpes delantero y en el parabrisas, que quedó destrozado por la colisión con el rodado de menor porte.

En tanto, el conductor tenía 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido en la ciudad de Buenos Aires, que es 0,50. Asimismo, se le practicó el narcotest, que dio positivo para metanfetamina.

Al día siguiente, sábado, la Justicia condenó al automovilista a 3 años de prisión en suspenso y lo inhabilitaron para manejar vehículo por 4 años. La investigación del caso fue llevada cabo por Leandro Galvaire, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Flagrancia Norte, y la secretaría a cargo de la doctora Agustina García Nani. Lorena Tula del Moral, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la condena tras indagar al conductor.

