Tigre. Le robaron 13.000 dólares al DJ Maxi Trusso en su casa de un barrio privado

El músico y disc jockey Maximiliano Trusso denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda en un barrio privado de la localidad de Rincón de Milberg, en Tigre, y le robaron una caja fuerte en la que guardaba unos 3000 dólares y otros 10.000 dólares que tenía en otro sector de la propiedad, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El robo ocurrió el último viernes por la tarde en el domicilio ubicado en el lote 48, de la manzana 4, del barrio privado Santa María de Tigre, ubicado sobre la ruta provincial 27, de la mencionada localidad del norte del Gran Buenos Aires.

Las fuentes informaron a Télam que ‘Maxi’ Trusso, de 52 años,denunció que delincuentes ingresaron a su propiedad y extrajeron la caja de seguridad que se encontraba amurada en una pared de una habitación de la plata alta.

En el interior de la caja fuerte, según les dijo el DJ a los investigadores, había una suma aproximada de 3000 dólares.

Maxi Trusso. Gentileza

Si bien inicialmente solo se informó el robo de ese monto, fuentes judiciales aclararon a la agencia Télam que más tarde el propio músico reveló que, además de lo de la caja fuerte, le faltaban otros 10.000 dólares que escondía debajo de un mueble, con lo que el botín total ascendía a los 13.000 dólares.

Los voceros aclararon que el hecho ocurrió en un lapso de dos horas y media en las que el autor de Nothing at all, entre otros hits de la música electropop, estuvo fuera de su casa.

”No fue un robo llevado a cabo por una persona externa, sino alguien con acceso a la vivienda”, dijo a Télam un investigador, quien agregó que a la casa ingresaron por una ventana de la planta superior que se encontraba abierta, por lo que no fueron forzados los ingresos.

El hecho fue caratulado como “robo” por el fiscal Sebastián Fitipaldi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Rincón de Milberg.

Acceso a Santa María de Tigre Google Maps

El barrio privado Santa María de Tigre es el mismo en el que entre el 19 y 22 de marzo pasado ocurrió una seguidilla de robos como este, con modalidad “escruche”, atribuidos a una banda de colombianos que quedaron filmados tanto dentro del country como en el exterior cuando fugaron en un automóvil Peugeot 408.

Por esos hechos, el 28 de marzo fueron aprehendidos tras una persecución por Benavídez dos sospechosos colombianos de 23 años, a quienes los agentes les secuestraron dinero en efectivo, cadenas de oro, relojes y dos mochilas con elementos de corte para el ingreso a viviendas, pasamontañas, guantes, destornilladores planos y precintos plásticos.

Voceros judiciales indicaron que, a diferencia del caso de la casa de Trusso, donde parece haber involucrado alguien con conocimiento de la propiedad, en esos robos atribuidos a los colombianos, se trató de hechos cometidos al voleo en las casas de los bordes perimetrales del country.

