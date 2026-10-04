Estupor en Tucumán por el hallazgo sin vida de un bebé de un año en un canal de riego y el arresto preventivo de sus padres

La causa por la muerte de Brandon Rearte, un niño de un año y cuatro meses hallado sin vida dentro de un canal de riego en Juan Bautista Alberdi (una localidad situada en el suroeste de Tucumán) dio un drástico giro con el arresto preventivo de cuatro integrantes de su entorno familiar directo.

Por disposición de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, fueron aprehendidos la madre y el padre del menor, una tía y su pareja.

La medida se tomó en el marco de una investigación abierta por “muerte de etiología dudosa”, mientras la comunidad permanece conmocionada por el hecho y a la espera de los resultados clave que arrojará la autopsia.

El hallazgo del cuerpo de Brandon en las aguas de un canal de riego reconfiguró de manera inmediata el escenario de una investigación que había comenzado durante la mañana del sábado como un desesperado operativo de búsqueda de un menor extraviado.

Brandon Rearte fue hallado sin vida en un canal de riego en Tucumán

Por orden expresa de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, las fuerzas policiales procedieron al arresto preventivo de los padres de Brandon —su madre, de 20 años, y su padre, de 24— junto a una tía del niño, de 28, y la pareja de esta mujer, un hombre de 43.

De acuerdo con el informe elaborado por la Comisaría de Alberdi, aún no fueron especificados los elementos de prueba que motivaron la orden emitida por el Ministerio Público Fiscal. Por este motivo, las aprehensiones constituyen hasta el momento una medida cautelar dentro del procedimiento en curso y no implican una determinación formal de responsabilidad penal sobre ninguno de los involucrados . Mientras, la Justicia mantiene el expediente abierto sin descartar ninguna hipótesis.

De la búsqueda desesperada al dolor

La alerta inicial comenzó a registrarse de manera oficial este sábado por la mañana cuando la desaparición del pequeño Brandon fue comunicada a la Policía cerca de las 11.30.

El niño había sido visto por última vez en la zona del barrio San Cayetano de Marapa, el sector donde residía junto a su familia. A partir de ese reporte, la preocupación se extendió rápidamente entre los familiares y los habitantes del lugar.

Cerca de las 13, la madre de Brandon se presentó en la sede policial para formalizar la denuncia por el extravío de su hijo. Sin embargo, para ese momento, un masivo despliegue de rastreo ya se encontraba activo en los alrededores.

El operativo de búsqueda movilizó a efectivos de la Policía de Tucumán, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de la Guardia Urbana Municipal y brigadas de rescate. A las fuerzas institucionales se sumaron cientos de vecinos de Marapa y Alberdi, quienes recorrieron a pie caminos rurales, áreas de vegetación tupida y los márgenes de los cauces de agua cercanos con la esperanza de encontrar al niño con vida .

La madre y el padre de la criatura fueron arrestados junto a la tía y su pareja

La búsqueda concluyó media hora después de que la madre formalizara la denuncia en la comisaría. Una vecina que colaboraba en la zona avistó el cuerpo del pequeño en el interior de un canal de riego ubicado en las inmediaciones del loteo Elías, detrás del barrio Héroes de Malvinas.

El punto exacto del hallazgo se situaba a unos cinco kilómetros de distancia de la vivienda del menor en el barrio San Cayetano. Según consigna El Tucumano, el deceso fue confirmado públicamente por Abraham Creche, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Alberdi.

Inmediatamente después de la confirmación del fallecimiento, la Fiscalía de Homicidios tomó el caso y ordenó preservar la escena del hallazgo.

Equipos especializados de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal trabajaron en el sitio para levantar evidencias materiales, huellas y muestras biológicas que ayuden a reconstruir la mecánica de los hechos.

Durante el examen preliminar del cuerpo en el lugar, el médico policial interviniente aconsejó la realización de una autopsia, que será clave para determinar la causa de la muerte de Brandon e intentar esclarecer cómo terminó sumergido en ese canal.

Hasta el momento, la hipótesis principal que analizan los investigadores sugiere, de manera preliminar, que el niño pudo haber caído al canal en las cercanías del barrio San Cayetano y haber sido arrastrado por la fuerza de la corriente a lo largo de cinco kilómetros hasta el loteo Elías.

No obstante, las autoridades judiciales remarcaron que dicha versión no puede ser aún corroborada y que las investigaciones continúan abiertas para reconstruir minuciosamente las horas previas a la desaparición del pequeño. Sobre la base de eso se definirá la suerte procesal de las cuatro personas arrestadas.