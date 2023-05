escuchar

Debido a una amenaza de bomba, esta mañana un avión de Aerolíneas Argentinas que se disponía a cubrir el tramo entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Miami, Estados Unidos, debió abortar su despegue y los 270 pasajeros y 12 tripulantes fueron evacuados, luego de más de dos horas a bordo de la aeronave. La larga espera fue grabada por una usuaria y los videos se viralizaron en las redes sociales.

El vuelo AR1304, un AirBus 330-200 matrículas LV-FVH, debió haber despegado a las 07.35, pero el personal en tierra de la empresa recibió la amenaza que notificó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y se activaron los protocolos de seguridad. El avión fue trasladado a una zona alejada de la terminal aeronáutica, sin embargo los pasajeros y la tripulación de la compañía debieron esperar más de 120 minutos arriba de la nave.

Ezeiza: el video de la evacuación del avión de Aerolíneas tras la amenaza de bomba

“Bueno, estábamos por viajar a Miami hasta que nos dijeron que había una amenaza de bomba. Así que estamos esperando en el avión hace como media hora”, dijo en un video de Tik Tok la usuaria Nadia Pinto. Luego, la joven pasajera explicó que “estuvieron revisando el avión, pero al parecer nos van a hacer bajar y vamos a ver”.

En el primer video que compartió Pinto se puede ver cómo uno de los pasajeros, algo inquieto por la prolongada espera a bordo de la aeronave, se levantó de su asientos y les reclamó a los miembros de la tripulación para que se agilice la evacuación.

“Bueno, todavía no bajamos y estamos hace como dos horas y estamos esperando que venga una fiscal a autorizar a que bajemos. No sé, no entiendo qué esperan a bajarnos ya que están diciendo que hay una amenaza de bomba o sea, es inentendible. Pero bueno, seguimos acá esperando”, comentó Pinto.

“Llegó el momento de bajar del avión, como se pueda”, dice la joven en el segundo video que subió en Tik Tok mientras muestra a algunas personas bajando por la escalera de la aeronave bajo una tenue llovizna. “No sé a dónde nos están llevando”, agregó.

Finalmente, los 270 pasajeros y 12 tripulantes fueron evacuados, en primera instancia en la zona y luego trasladados a la puerta 22, donde quedaron a la espera de cómo seguía la inspección de la aeronave.

Ezeiza: el video de la evacuación del avión de Aerolíneas tras la amenaza de bomba

En la grabación de Pinto se ve que los pasajeros caminaron con sus carry on y equipajes de mano hacia un lugar donde había una camioneta de la Policía con efectivos y perros. Mientras tanto, vehículos de emergencias estacionaron cerca del avión para continuar con el operativo de inspección.

“Insólito. Nunca viví esto en mi vida”, comentó la joven mientras caminaba bajo la garúa hasta el lugar donde el equipaje de cabina fue revisado por personal policial.

Luego, ya dentro de uno de los edificios del Aeropuerto, una empleada de Aerolíneas, les explicó que la inspección de la aeronave iba a durar 2 horas aproximadamente. “En ese interín, en puerta 8 pueden ir a tomar un desayuno con su tarjeta de embarque”, les indicó la mujer.

Otra trabajadora de la compañía, les comunicó que “el horario de partida todavía no lo tenemos”, pero les aseguró que iba “a ser cerca del mediodía”. Esta promesa no se cumplió, ya que el vuelo AR1304 despegó a las 16.50, más de 9 horas después de lo previsto.

LA NACION