El turismo sigue en rojo, aunque hubo un aumento de visitantes del país

El turismo se mantuvo en rojo para la Argentina. Esto quiere decir que, durante el último mes, el número de argentinos que salieron del país fue mayor a la cantidad de turistas que ingresaron al territorio nacional. Má precisamente, en abril, se registró un saldo negativo de 301.700 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país.

Estos datos surgen del último informe sobre Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este martes. Aunque la brecha entre el turismo emisivo y el receptivo es amplia desde la pandemia, se achicó significativamente en abril respecto a los meses anteriores y con el mismo mes del año pasado.

Brasil es el destino que más eligen los argentinos que se fueron al exterior en abril Hernan Zenteno - La Nacion

En abril, salieron del país 764.800 turistas residentes, lo que indicó una caída interanual del 13,2%. El 71,7% de estos viajeros se dirigió a países limítrofes, principalmente a Brasil (28,3%), Chile (16,1%) y Paraguay (12,3%). En tanto, el turismo receptivo documentó 463.100 turistas, lo que representa un incremento interanual del 10,6%. Los principales países de residencia fueron Brasil (20,5%), Uruguay (16,4%) y Europa (15,3%).

Lorenzo Sigaut Gravina de la consultora Equilibra, rescató que el saldo del déficit de turismo se va achicando hace meses. “El turismo internacional viene mostrando desde fines del año pasado una tendencia a la reducción en la cantidad de argentinos que viajan al exterior y un incremento en los extranjeros que vienen a visitar nuestro país. Esta tendencia se mantuvo en abril”, observó.

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, evaluó que esta reducción en el turismo emisivo “puede estar mostrando una problemática en el poder adquisitivo”, pero también puede vincularse a que "hay gente que está decidiendo viajar en junio para ver el Mundial de Fútbol". Y concluyó: “Para las cuentas nacionales, que suba el turismo receptivo y baje el emisivo es una nueva disminución de la presión sobre el tipo de cambio”.

Vale recordar que el Indec ya no informa el dato de ingreso y salida de dólares por turismo de manera mensual, sino que desde este año lo hace de forma trimestral. De todos modos, con estos datos se anticipa que siga habiendo un déficit en la balanza. En los primeros tres meses de este año, el desequilibrio en ese concepto ascendió a US$961,6 millones, como resultado de gastos de turistas argentinos en el exterior por US$1843,6 millones y desembolso de extranjeros que visitaron el país por US$882 millones. El déficit fue un 12,4% superior al que se registró en igual trimestre de 2025 (-US$855,2 millones).

La vía aérea fue el principal medio utilizado para los ingresos y egresos al país en abril Archivo

Tanto para el ingreso como para la salida de turistas, la vía aérea fue el principal medio utilizado y concentró más del 51% de los movimientos en ambos casos. En tanto, la vía terrestre tuvo una participación del 36,9% en el turismo receptivo y del 40,7% en el emisivo, mientras que la vía fluvial/marítima representó el 11,4% de las llegadas y el 7,8% de las salidas.

Se estimaron 239.700 llegadas de turistas no residentes por vía aérea a la Argentina, lo que representa un incremento interanual de 26,7%. El 90,1% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Elizondo puntualizó sobre el incremento en el porcentaje de ingresos por este medio (26,7%), puesto que “son turistas de mejor situación económica”.

Las salidas al exterior registraron un total de 394.400 turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 7,6%. De esa forma, la vía aérea internacional tuvo un saldo negativo de 154.700 turistas internacionales.

En cuanto a este punto, Sigaut Gravina remarcó que la caída en el turismo argentino al exterior se da principalmente por vía terrestre, principalmente a países limítrofes, y no por vía aérea, que en general “es la de mayor poder adquisitivo”. Y detalló: “De hecho, al analizar el turismo emisivo argentino hacia el resto del mundo, se observa un crecimiento interanual del 7,6% en la vía aérea, lo cual contrasta con la caída del 13,2% en el turismo emisivo que registra en todas las vías. Es decir, mientras que el turismo por vía aérea crece, el flujo cae fuertemente en la terrestre y, en menor medida, en la fluvial”.

Perfil del turista en la Argentina

La gastronomía y los espacios culturales son los prinicpales motivos por los cuales los turistas vienen a la Argentina Gentileza Gobierno de Mendoza,Gentileza Gobierno de M,Gentileza Gobierno de Mendoza,Gentileza Gobierno de mendoza

Según la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) realizada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, se pudo conocer que las vacaciones u ocio fueron el principal motivo para el 50,5% de los no residentes y para el 72,4% de los residentes. Las actividades gastronómicas (71,8%) y la asistencia a espacios culturales (56,7%) fueron las más destacadas entre los visitantes extranjeros.

Los turistas extranjeros permanecieron una media de 12,7 noches. Los turistas provenientes de Europa y del bloque “Resto del mundo” tuvieron las estadías más largas, con 20,5 y 21,4 noches respectivamente, mientras que los turistas de Brasil y Chile promediaron poco más de seis noches. Por su parte, los residentes en el exterior promediaron 13,3 noches de estadía.