Cristina Castro confirmó además que hoy es el cumpleaños número 23 de Facundo

Hoy es 23 de agosto, el día del cumpleaños de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril tras salir de su casa de la localidad de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en dirección a Bahía Blanca. Y mañana su madre, Cristina Castro, se reunirá con el presidenteAlberto Fernández, a más de una semana del hallazgo de un cuerpo en un cangrejal entre las localidades de General Cerri y Villarino.

"Ya hablé muchas veces (con el Presidente), creo que lo tengo repodrido. Pero yo le cuento para que entienda. Le voy a decir muchas cosas, me gusta mirar a las personas a los ojos, por teléfono no me dice nada, así se quién está mintiendo y quién no", dijo Castro, que mantuvo ya al menos dos conversaciones telefónicas con Fernández.

Asimismo, agregó: "Voy a pedirle justicia, esto tiene que cambiar. Escucho todos los días casos: ingresan a la comisaria y aparecen ahorcados, suicidados. Son suicidados por la Bonaerense y quieren hacer eso con Facu". La mujer, que cree que los restos encontrados son del joven desaparecido debido, entre otras cosas, a una zapatilla encontrada a unos metros del cadáver, indicó además que los resultados de la autopsia se conocerán a principios de septiembre.

Al recordar la fecha, la madre de Astudillo Castro contó los problemas que vivió cuando nació Facundo y contó: "Mi hijo hoy cumpliría 23 años. Estuve tres meses para sacarlo de neonatología, para mí era mi milagro. Pero me lo robaron, personas con uniforme azul que se creen dueños del mundo. A mi hijo lo mató la Policía Bonaerense. Yo sé lo que pasó".

Tras ellos, insistió en el maltrato recibido por parte de las fuerzas de seguridad, en "sus burlas, todo lo que hicieron para tapar todo": "Están demostrando que cada vez más gente poderosa los está encubriendo, el intendente, sus compañeros. Hoy me arrebataron mi milagro y Dios no los va a dejar de ver nunca, ninguno de ellos va a escapar, lo que hicieron no tiene perdón".

"En la Argentina no nos vamos a olvidar nunca más de lo que pasó en cuarentena", dijo.

Por último, afirmó: "Ahora me voy para Buenos Aires y me llevo el abrazo de cada una de las personas que quieren a mi hijo y lo acompañan y me llevo a todo el pueblo conmigo, su apoyo. Después cuando tengamos el ADN la lucha va a ser otra, no voy a parar hasta que me devuelvan a mi hijo. Tenía todo una vida por delante".

Rastrillaje

Tres pares de medias y restos de tela fueron hallados ayer durante un rastrillaje realizado en el marco de la causa por la desaparición de Astudillo Castro, en proximidades del lugar donde hace una semana apareció un cadáver esqueletizado en un cangregal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri.

Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, indicó que "en el operativo se encontraron tres pares de medias y también un pedazo de tela". "Los mismos serán presentados para el cotejo para con Cristina, para ver si los identifica o no", agregó en referencia a la madre, según lo publicado por la agencia Télam.

Los abogados de la querella aseguraron que dichos restos corresponderían a una clavícula que coincidiría con los huesos faltantes que tiene el cadáver hallado el sábado 15 de agosto.