“Facundo Moyano está sufriendo un ataque al corazón”, cómo fue la llamada al 911 del vigilador del edificio

La madrugada del escándalo, antes de salir corriendo detrás de su novia por la avenida del Libertador, en Belgrano, el sindicalista Facundo Moyano pidió ayuda por una emergencia médica. Pensó, así se lo dijo a un vigilidador encargado de la seguridad del edificio donde vive, que sufría una ataque al corazón.

Así surge de la llamada al número de emergencias 911 que hizo a las 5.03 del martes pasado el vigilador Juan Pavón, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación.

Belgrano: el momento en que Facundo Moyano alcanza a Candela Arizaga

El expediente judicial donde Moyano está imputado de privación ilegal de la libertad y lesiones leves en el contexto de violencia de género se tramita desde ayer en una fiscalía especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, quien en las próximas horas le tomaría declaración testimonial a la víctima, Candela Arizaga, la novia del sindicalista.

Como se dijo, la llamada al número de emergencias 911 fue a las 5.03. A continuación, la transcripción de la comunicación:

Operador: 911, ¿dónde es su emergencia?

Denunciante: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?

Operador: Señor. Dígame, ¿usted se encuentra en Capital o Provincia?

Denunciante: Capital.

Operador: Dígame, ¿calle y altura?

Denunciante: avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto.

Operador: ¿Entre túnel del Libertador y Virrey Vértiz?

Denunciante: Sí, exactamente, sí.

Operador: Dígame la emergencia, señor.

Denunciante: Hay una, no sé a qué número llamar, pero hay una emergencia médica. Es una persona de acá, apellido Facundo Moyano.

Operador: ¿Qué edad tiene el masculino?

Denunciante: 30, 35 años. Está sufriendo un ataque al corazón, me dijo…

Operador: ¿Usted qué sería de él?

Denunciante: Vigilador, seguridad privada, de acá del consorcio del edificio.

Operador: ¿En qué edificio vive el masculino?

Denunciante: ViewPoint, Libertador 5414. Ah, 21 A sería el departamento.

Operador: ¿Piso 21, departamento A?

Denunciante: Exactamente .

. Operador: ¿Él se encuentra solo? ¿Está acompañado de alguien?

Denuciante: No sabría decir, pero recibí el llamado de emergencia, urgente. Si pueden llamar a la ambulancia, no sé a qué número llamar.

Operador: Lo puede pedir por acá, señor, pero necesito que me dé más información. ¿Usted no sabe si está consciente?

Denunciante: Está consciente, él me llamó, me llamó que le pida urgente una ambulancia.

Operador: ¿Y estaría solo en su departamento?

Denunciante: Exacto, sí, por eso me llamó a mí.

Operador: Dígame el nombre y apellido del masculino.

Denunciante: Facundo Moyano.

Operador: Dígame el teléfono del masculino.

Denuncinante: Ya se lo paso, aguardeme dos segundos. 11 (...)

Operador: Le repito, 11 (...). ¿Usted es el del edificio?

Denunciante: Sí, sí, mi nombre es Juan, sí.

Operador: ¿Llamado Juan? ¿Apellido?

Denunciante: Pavón.

Operador: Dígame su teléfono, señor.

Denunciante: 11 (...)

Operador: ¿Usted le va a dar el ingreso a SAME?

Denunciante: Sí.

Operador: Bueno, yo dejo asentado acá su número también, y cuando arribe SAME, por favor, hágalo ingresar.

Denunciante: Por favor, por favor, si puede llegar urgente.

Operador: Sí, ya está todo, ya está todo, señor, quédese tranquilo.

Pero como se sabe, Moyano y su novia fueron encontrados por personal de la Policía de la Ciudad en Sucre y Virrey Vértiz. El sindicalista salió del edificio detrás de la joven que corría por la avenida del Libertador.

Como la joven le dijo que fue víctima de una agresión, los oficiales de la Policía de la Ciudad solicitaron la asistencia de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas. Fue derivada al hospital Pirovano, donde fue estabilizadada.

“Ya estoy bien y mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, posteó ayer la joven de 23 años en sus redes sociales.

Se conocieron nuevos videos de Facundo Moyano y su novia

Moyano, primero fue demorado en la Comisaría Vecinal 13A. Después se dispuso su detención y fue trasladado a una alcaidía del barrio de Barracas.

El martes a la noche fue indagado por el auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad.

“Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”, dijo al declarar.

Tras la audiencia, se dispuso la libertad de Moyano, pero se le impusieron cierta restricciones para continuar el proceso en libertad, como la prohibición de acercamiento a la víctima.