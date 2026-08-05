La palabra de Facundo Moyano en su declaración indagatoria

“Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”.

Así, el exdiputado nacional y sindicalista Facundo Moyano se defendió anoche cuando fue indagado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Se refería a su relación con Candela Arizaga, la joven de 23 años que ayer a la madrugada salió del edificio del barrio de Belgrano donde vive Moyano y corrió por la avenida del Libertador en una presunta crisis por el consumo de estupefacientes.

La declaración indagatoria de Moyano fue reconstruida a LA NACION por fuentes cercanas a la defensa del imputado, a cargo del abogado Miguel Molina.

Moyano fue indagado anoche por el auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad. Tras la audiencia, el hijo del líder sindical Hugo Moyano recuperó la libertad, pero continúa imputado.

El abogado Miguel Molina y Facundo Moyano

La Justicia dispuso una serie de obligaciones que el sindicalista debe cumplir para continuar el proceso en libertad, como la prohibición de acercamiento a la víctima a un radio de 300 metros.

El exlegislador estuvo detenido más de 12 horas. Primero estuvo alojado en la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad, en Belgrano, y después, antes de ser indagado, en una alcaidía del barrio porteño de Barracas.

Por pedido de Pistone, ayer a la tarde, el departamento donde vive Moyano, situado en un edificio de la avenida del Libertador al 5400, en Belgrano, fue allanado por la fueza de seguridad porteña.

Anoche, el abogado que representa a Arizaga, Diego Storto, había dicho que la joven está destrozada. “Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, sostuvo el letrado respecto de los estupefacientes consumidos por la pareja.

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