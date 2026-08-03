Hace dos semanas, previo al femicidio de Johana Mailén Antonich en Mar del Plata, una joven oriunda de esa ciudad balnearia había contado en sus redes sociales sobre su experiencia con una falsa oferta de trabajo en la ciudad balnearia.

“Casi me secuestran. Si iba a esa entrevista, hoy sería una amiga desaparecida”, comenzó el relato, que se viralizó tras el crimen de la mujer que había salido a una supuesta cita laboral.

El 20 de julio, Luz Ledesma subió dos posteos a sus redes sociales donde narró lo que le había ocurrido con una sospechosa propuesta laboral. La joven recordó que días antes, mientras prestaba atención a grupos de búsqueda de trabajo en Mar del Plata, le llamó la atención un anuncio “donde buscaban chicas de entre 18 y 25 años para trabajar en una estética con una depiladora láser, para lo cual te daban cursos si no sabías”.

“Le hablé a la chica [Ledesma hizo gestos de comillas en sus videos al mencionar esa última palabra] y estaba todo bien. Le dije que estudiaba, dónde... terrible”, contó la joven. Según prosiguió, la supuesta entrevistadora le dijo que era la persona que estaban buscando. “Me pedía que le mande fotos porque, como es una estética, necesitaba que estuvieras pulcra, a lo que le dije que no porque no estaba teñida y tenía el pelo hecho un desastre y le mandé fotos viejas”, relató.

Femicidio de Mailén Antonich: una joven alertó por una falsa oferta de trabajo en Mar del Plata

Lo que le pareció “raro” fue que la mujer le contestaba en horarios nocturnos, casi de madrugada, porque le decía “que estaba muy ocupada”. “Cuando le pedí la dirección para la entrevista era cerca de mi casa, enfrente de una plaza, pero en un edificio. Cuando le pedí el nombre de la estética no me la dio, tampoco la encontré en las redes”, narró la joven en una segunda parte de un video.

Femicidio de Mailén Antonich: una joven alertó por una falsa oferta de trabajo en Mar del Plata

Ledesma relató que la persona con quien hablaba por mensaje le empezó a mandar fotografías “hechas con inteligencia artificial” y que eran “iguales al personaje Momo [que se hizo viral por la imagen terrorífica que devuelve]”. “Ahí me pregunté dónde me estaba metiendo”, reconoció la joven. La conversación entre las partes no avanzó, como así tampoco la entrevista laboral. “Casi me secuestran por buscar trabajo”, reflexionó la mujer, que contó que el administrador del grupo de búsqueda laboral le dijo que quitó ese anuncio porque “había sido denunciada esa cuenta”.

“Se aprovechan de la necesidad de la gente. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo”, expresó. “Tengan cuidado, se me hace un nudo en la garganta”, cerró.

Antonich, de 24 años y madre de dos hijos, fue asesinada en una playa de la zona sur de Mar del Plata, adonde había acudido tras ser convocada para una supuesta entrevista laboral que había conseguido a través de una publicación en redes sociales.

Johaha Antonich tenía 24 años y era madre de dos hijos.

Por el crimen fueron detenidos dos hombres de 26 y 27 años, sorprendidos por la policía cuando intentaban quemar la ropa de la víctima a pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo.