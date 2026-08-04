Femicidio en Rosario: hallan muerta a una mujer con una puñalada en el cuello y detienen a su pareja

Una mujer de 31 años fue hallada asesinada en la madrugada de este martes en su departamento de la ciudad de Rosario. Tenía una puñalada en el cuello. Luego de que los vecinos del edificio denunciaran que habían oído una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, la Policía salió en búsqueda del hombre que, finalmente, fue capturado en una estación de servicio local.

Los investigadores dieron con la víctima, identificada como Débora Giuliana B., luego de que el número telefónico 911 recibiera varios llamados de urgencia de un edificio ubicado en la calle Crespo al 500, en el barrio Luis Agote, donde advertían de una pelea entre una pareja y de un pedido de ayuda emitido por una voz femenina, informó el medio local Rosario 3.

Cuando los efectivos asistieron al lugar e ingresaron por un balcón lindero, el hombre -de 23 años- ya no se encontraba en el inmueble. El cuerpo de la víctima tenía una herida de arma blanca en el cuello y a su lado había un cuchillo.

Después de un seguimiento con cámaras de videovigilancia y con el uso del sistema Lince, el presunto agresor fue aprehendido en una estación de servicio de Sarmiento y Pellegrini por la brigada de femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones.

El femicidio es investigado por la fiscal Anabel Cerutti de la unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

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