Femicidio en Santa Fe: atropelló a su exmujer y después la apuñaló

SANTA FE.- Había decidido separarse de su esposo y padre de sus tres hijos hace poco más de dos meses, después de presentar una denuncia por violencia de género. Además, el 3 de junio pasado, tras participar de la manifestación de Ni Una Menos, recibió el acompañamiento de profesionales y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Pero a Lucrecia Zarmati nada de eso le valió para salvarse: fue atropellada y apuñalada cuando salía de la escuela de Piamonte, una localidad santafesina de 3500 habitantes, donde trabajaba como portera.

El agresor, que intentó suicidarse tras el ataque, fue su exmarido, Ricardo Ellena, de 64 años. El hombre tenía una medida de restricción perimetral vigente, por lo que no debía acercarse a la mujer. La víctima tenía 56 años.

Si bien todavía resta confirmar oficialmente la dinámica exacta del femicidio y reconstruir la secuencia del ataque, los primeros testimonios y datos incorporados a la causa apuntan a una posible premeditación. La investigación quedó a cargo del fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Zoppegni.

Según datos aportados por familiares de Zarmati, la víctima y Ellena llevaban más de dos meses separados.

Desde la Escuela Fiscal Nº278 Manuel Belgrano, donde trabajaba Zarmati, expresaron su profundo dolor y señalaron: “Lucrecia fue víctima de un femicidio” y exigieron “Justicia por Lucrecia”.

Ayer, decenas de trabajadores de la educación, familiares y amigos de la víctima se manifestaron en el centro de Piamonte para expresar su “profundo dolor” por lo sucedido y pedir la pronta resolución del caso, ocurrido el viernes pasado.

El agresor, quien luego del femicidio intentó suicidarse, quedó internado en un hospital de El Trébol, localidad cercana a Piamonte. Presentaba heridas cortantes que se hizo con la misma arma blanca con la que mató a la víctima.

La víctima tenía 56 años

La violencia machista no tiene freno en Santa Fe. Desde el 1 de enero hubo 30 femicidios.

Un relevamiento del Observatorio Nacional Mujeres, Derechos, Disidencias, elaborado por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), destaca el aumento de femicidios y de tentativas con respecto al mismo período del año pasado.

Al respecto, debe señalarse que durante todo 2025 hubo la misma cantidad de femicidios que los registrados entre el 1° de enero y el 8 de agosto de 2026.

Desde el 1° de enero pasado al 31 de julio del mes último, en el país fueron 142 las víctimas de femicidio, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, donde, además, destacaron que Santa Fe se encuentra segunda entre las provincias con más casos.

Los datos más relevantes del informe revelan que 155 niños quedaron sin madre y que el 72% de ellos son menores de edad; el 55% de los agresores eran parejas o exparejas y 24 de ellos se quitaron la vida tras cometer el femicidio.

En tanto, en Santa Fe, del total de muertes contabilizadas, 14 fueron clasificadas como femicidios directos, cuatro como femicidios vinculados y tres ocurrieron en contextos de narcotráfico y crimen organizado. Los nueve casos restantes permanecen bajo investigación.