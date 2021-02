Úrsula Bahillo, víctima de un femicidio en Rojas

Con la desazón que una madre puede tener ante el crimen de un hijo, la mamá de Úrsula Bahillo, la joven asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas, apuntó contra el exnovio: "Este hijo de puta me la manoteó y la apuñaló, cuando ella pidió auxilio la policía no actuó. ¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?". Conmocionada, la mujer pidió justicia por el crimen y calificó al acusado, el oficial de la policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, como una "lacra humana" que "golpeaba y tenía amenazada de muerte" a la joven.

Patricia contó que ella y su marido se habían enterado de que Úrsula era víctima de violencia de género por parte de Martínez el 9 de enero pasado, cuando un matrimonio amigo que conocía la situación de su hija se acercó a ellos para alertarlos "porque iba a aparecer muerta". "Nos contaron todo y fuimos a la Comisaría de la Mujer de Rojas, donde nos tomaron la denuncia", explicó en diálogo con El trece.

Sin embargo, la mujer afirmó que el 1° de este mes, menos de un mes después de la denuncia, Martínez violó la perimetral que le habían impuesto. Con imágenes en la mano que evidenciaban la infracción, Patricia se dirigió nuevamente a la comisaría, pero, según contó, los agentes que la recibieron desestimaron su denuncia. "Tenía fotos de él en la puerta de mi casa y no hacían nada; pedía por favor, porque no quería que ella fuera una menos, quería que no me la tocaran y que la salvaguardaran", recordó.

La madre de la víctima denunció, tal como indicó LA NACION, que "hay varias mujeres más golpeadas por este policía", y aseguró que el imputado tiene también una causa por "violar a una nena discapacitada que hoy tiene 14 años".

"Estoy esperando que [el ministro de Seguridad provincial] Sergio Berni baje a la cúpula policial. Quiero que la muevan entera, porque no hicieron nada", aseveró Patricia luego de hacer referencia no solo la falta de acción por parte de la policía bonaerense ante las reiteradas advertencias, sino que tampoco se le asignó un botón antipánico a su hija luego de que radicara la denuncia por violencia en su contra.

Con respecto a la manifestación que se produjo ayer frente a la comisaría de Rojas tras conocerse el crimen, Patricia indicó: "Nadie nos quería decir que nuestra hija estaba muerta y me trataron como a una delincuente. Me pusieron esposas, estoy toda machucada por la forma en que me trataron, y fue un varón, aunque no le pude ver la cara porque me tiraron al suelo", finalizó Patricia.

Martínez tiene un juicio oral en abril por otra causa de violencia de género

Por su parte, el fiscal del caso, Sergio Terón, confirmó en declaraciones al canal TN que en el ámbito de su fiscalía ya existía una denuncia de Bahillo hacia Martínez, en trámite desde enero. La joven debía asistir a una audiencia el 17 de febrero.

Las demás denuncias de Úrsula se encontraban radicadas en juzgados de paz, aunque Terón aseguró que en su unidad fiscal se preparaban para un juicio oral fijado para el 18 de abril, basado en otra denuncia contra el hombre por parte de Belén Miranda, también víctima de violencia de género, que fue "amenazada y victimizada" por Martínez.

"El fin de semana, Úrsula radicó al menos dos denuncias. Se lo llamó [a Martínez] a la ayudantía fiscal de Rojas, a primera hora de ayer, y se lo notificó a una perimetral. Él se notificó, tomó conocimiento de las restricciones que tenía para acercarse a ella y luego las quebrantó, la contactó en algún momento, la llevó hasta ese paraje desolado y la ultimó", narró el fiscal.

El funcionario judicial ahora investigará los teléfonos -que aún no fueron abiertos- y las cámaras de seguridad "para determinar si [Úrsula] fue por propia voluntad o si fue coaccionada para subir al vehículo".

Cuestionado por el accionar de la Justicia tras las reiteradas denuncias de la joven a su femicida, Terrón dijo, en cuanto a su rol de fiscal: "Se chequean los antecedentes y se piden las medidas perimetrales. No tenemos herramientas para dejarlo detenido, porque un delito para ser detenible tiene que superar en su término medio los tres años de prisión, arranca del robo para arriba".

En cuanto a la posibilidad de que Úrsula tuviera una custodia para protegerla, comentó que sería "imposible darle una custodia a cada una [de las mujeres]" porque "lamentablemente hay infinidad de denuncias de género".

