Impactante persecución: perdió el control del auto, dio tres vueltas, un ladrón salió despedido y se salvó de milagro

La tarde era calma frente al mar en Mar del Plata hasta que los gritos irrumpieron entre autos estacionados y pastizales. Un vecino vio cómo dos hombres forcejeaban con una rueda de una Renault Captur y la cargaban en un Fiat Palio gris. Hubo alertas, carreras y bocinazos.

Minutos después de las 14.30 del jueves, ya en Isla de Cerdeña al 1400, el Palio dobló a toda velocidad entre Oneglia y Darregueira, mordió la banquina de arena, subió a la vereda, espantó a un caballo y, completamente fuera de control, dio tres vueltas y media antes de detenerse volcado y destrozado frente al portón de una casa.

El conductor salió despedido en medio de los giros, cayó sobre el pastizal y, en una escena tan impactante como insólita, se incorporó y se alejó caminando. Su acompañante, que había quedado dentro del coche, bajó por sus propios medios y huyó en otra dirección.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el barrio Faro Norte, la secuencia empezó en la zona de la playa Waikiki: tras ver a dos personas robando una rueda de una camioneta, vecinos comenzaron a gritar y a perseguirlos por las calles internas de la ciudad.

La trayectoria de la fuga quedó registrada por cámaras de seguridad y fue compartida por el grupo vecinal Robos MDP. El Fiat Palio Weekend aceleró por pasajes angostos hasta que una mala maniobra derivó en el vuelco y en los trompos que terminaron con el auto contra un portón y un árbol. Desde la vereda opuesta, residentes se acercaron preocupados por el estado de los ocupantes, pero ambos ya se habían alejado del lugar.

La secuencia tuvo además un episodio adicional: a los pocos minutos apareció un Ford Fiesta, del que bajó un hombre que –según relataron los vecinos– tomó una rueda que había quedado sobre la calle, se acercó al interior del vehículo volcado, sustrajo una billetera y se retiró con los objetos. La duda entre quienes observaron la escena es si se trató de un oportunista que se aprovechó del accidente o de uno de los mismos robarruedas que regresó brevemente a buscar su botín o retirar elementos que pudieran incriminarlos.

Persecución, vuelco brutal y milagro en Mar del Plata: salió volando y sobrevivió de milagro

En el operativo posterior, el Comando de Patrullas y la UFIJ de Flagrancia intervinieron en la investigación. El conductor del Palio fue identificado como Diego Sebastián Veliz, ciudadano argentino, desempleado, de 39 años, con domicilio en Lynch al 4400.

El mismo fue detenido y trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que el vehículo quedó secuestrado para ser peritado. La causa fue caratulada como averiguación de ilícito. El otro sospechoso continúa prófugo.

En la costa, el episodio se suma a las advertencias recurrentes de residentes y turistas sobre robos de elementos de vehículos estacionados en las inmediaciones de la playa.