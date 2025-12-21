In fraganti: así cayeron dos pungas en microcentro tras robarle una cadena de oro a una mujer

Huyeron a la carrera por la avenida Roque Sáenz Peña, esquivando transeúntes, mientras las cámaras de seguridad seguían cada movimiento. En las imágenes se ve cómo los dos hombres bajan por la boca del subte en Diagonal Norte, se pierden entre los pasillos del nodo Obelisco y finalmente son interceptados por efectivos en el andén. La secuencia, registrada por el sistema de videovigilancia, muestra el robo, la fuga y la detención en tiempo real de dos pungas.

El hecho ocurrió en pleno microcentro porteño, en la intersección de Roque Sáenz Peña y Esmeralda. Allí, los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) advirtieron el momento en que los dos sospechosos se acercaron a una mujer. Uno de ellos le dio un manotazo en el cuello y, tras un breve forcejeo, le arrebató una cadenita. Acto seguido, ambos escaparon hacia la estación Diagonal Norte de la Línea C.

Los dos pungas detenidos en microcentro tienen 18 y 20 años y fueron identificados por las cámaras Policía de la Ciudad

De inmediato se emitió la alerta por frecuencia policial y se aportaron las descripciones de los autores. El seguimiento por cámaras permitió ver cómo los sujetos se desplazaban por los pasillos del nodo Obelisco y, minutos después, ingresar a la estación 9 de Julio de la Línea D. Guiados por esta información, efectivos del Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad los interceptaron en el andén y concretaron la detención. Otro móvil se acercó a la víctima para ofrecerle asistencia.

“Este es el trabajo que todos los días realiza la Policía de la Ciudad en la Ciudad. La tecnología aplicada al monitoreo y el personal en calle actúan de manera coordinada. Para continuar en este camino sumamos 1.200 cámaras al Sistema de Videovigilancia, que fueron ubicadas de acuerdo con el Mapa del Delito y la solicitud de los vecinos”, explicó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

Uno de los dos pungas detenidos en microcentro tras el robo a una mujer Policía de la Ciudad

Tras las consultas con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21, a cargo de Marcos Fernández, se dispusieron actuaciones caratuladas como “robo” y se avalaron las detenciones de los dos sujetos, de 20 y 18 años.