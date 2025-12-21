Video: un hombre intentó robarle el arma a una policía y escapó tras un forcejeo

Una oficial de la Policía de la Ciudad sufrió un intento de robo durante la madrugada de este domingo en el barrio porteño de Balvanera. El incidente tuvo lugar en la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre, cuando un hombre sorprendió por atrás y le apoyó un arma en la nuca.

Según informaron fuentes policiales, el agresor —que hasta el momento no fue identificado— amenazó a la mujer y le exigió que entregara su arma reglamentaria. Ante la situación, la oficial se resistió y se produjo un forcejeo entre ambos.

De acuerdo con información a la que accedió LA NACION, el delincuente finalmente se dio a la fuga sin lograr sustraer ningún elemento. La policía resultó herida y recibió asistencia médica. En el caso interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°47, a cargo del fiscal Marcelo Solimine, que investiga el hecho para dar con el responsable.

El robo a una Policía de la Ciudad

Allanamientos en la Ciudad

En paralelo, en los últimos días la Policía de la Ciudad llevó adelante un amplio operativo que permitió desbaratar una organización criminal dedicada al hurto y a la comercialización ilegal de celulares, indumentaria y herramientas, que, según la investigación, movía cifras millonarias.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos Sur e incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires —en los barrios de Constitución, Boedo y San Nicolás— y en inmuebles ubicados en Avellaneda y Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

Indumentaria nueva con etiquetas y dispositivos electrónicos incautados en los domicilios vinculados a la banda Policía de la Ciudad

Las órdenes judiciales se ejecutaron en domicilios situados en Salta al 1400, Metán al 4200 y Libertad al 60, además de las direcciones del conurbano bonaerense. Durante los procedimientos se secuestraron celulares de distintas marcas, una computadora portátil, prendas nuevas aún con etiquetas, como jeans, vestidos, ropa interior, herramientas y otros objetos de valor.

Las imágenes difundidas tras los allanamientos muestran grandes cantidades de mercadería empaquetada, artículos de ferretería y ventilación, rollos, mangueras, así como comprobantes y remitos, lo que da cuenta del volumen de la operatoria. También se incautaron varios teléfonos con sus cargadores y accesorios, listos para ser reinsertados en el circuito de venta ilegal.