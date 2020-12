"Todo el acting yo no me lo creo", dijo Lola, la hermana de Isaac, sobre las palabras de Papadopulos al entregarse

Luego de que se entregara Ricardo Emanuel Papadopulos-quien atropelló y mató a Isaac, un niño de cuatro años y medio-, la hermana del pequeño se refirió al pedido de disculpas que realizó el hombre, mientras ingresaba a la alcaldía 14 de la Ciudad. "No acepto ningún pedido de disculpas por ahora, a mí no me pidió disculpas, se lo dijo a unas cámaras. Todo el acting yo no me lo creo", refirió Lola, quien también enfocó su relato en los días en que el conductor del Volkswagen Golf GTI blanco estuvo prófugo, desde el 17 de agosto.

"Es lo mínimo que puede hacer pedir disculpas, yo no puedo decir en nombre de mi familia si lo perdonarían. Es imperdonable lo que hizo, es imperdonable que se haya reído de todos nosotros, que se haya fugado, que nos haya tomado tanto el pelo a todos: a la jueza, al fiscal, a las fuerzas de seguridad. Nos hizo perder un montón de tiempo valiosísimo y muestra lo que es realmente la esencia de esta persona", resumió la joven.

"Hasta que no vaya preso no voy a estar tranquila, ni yo, ni mi familia, ni nadie", refirió Lola, quien llegó a la comisaría acompañada por sus abogados para anoticiarse de la entrega de Papadopulos. Dijo que harán lo posible para que no lo liberen. "Este chico no tiene que salir, se va a fugar de vuelta si sale", sostuvo y agregó: "Un accidente es algo que se puede evitar, esto no es un accidente, es un asesinato".

El jueves 17, a las 23.02, su mamá, Débora Inés Agosti, cruzaba la Avenida Directorio por San Pedrito, en dirección sur junto a su hermano y fueron envestidos por el vehículo blanco conducido por Papadopulos. Sobre ese instante, Lola comentó: "Me gustaría saber qué le pasó por la cabeza en ese momento [a Papadopulos], yo creo que no estaba sobrio. Si lo hizo totalmente consciente es una persona que no está bien de la cabeza".

Además, dijo: "Vi los videos del accidente y el de cómo se agarra la cabeza porque se le rompió un poco el auto, eso es lo que vi y me bastó para saber qué tipo de persona es y qué tipo de educación tuvo".

En cuanto a ello, agregó: "No me sorprende nada de la familia, sabemos qué clase de gente son. Lo digo siempre, no me importa si son gitanos porque ellos son gitanos y nosotros somos judíos, somos dos pueblos muy golpeados. Sabemos que estaban metidos en cosas raras, yo no le tengo miedo a ellos, ni a nadie, no voy a dejar de salir en los medios hasta que no se haga justicia".

La joven pidió a las autoridades judiciales que intervienen en la causa que "no le crean nada" a Papadopulos y añadió: "Ni las disculpas, ni que estaba llorando desconsoladamente. ¿Él estaba llorando desconsoladamente? Yo no puedo dormir, no tengo ni tiempo para llorar a mi hermano porque están haciendo lo que quieren. Se están burlando de todo el mundo. ¿Cuánto más tiene que pasar para que hagan algo? Que cambien las leyes, que cambien las penas, ¿qué más tiene que pasar? ¿Cuántos más Isaac tenemos que lamentar?".

Lola, incluso, señaló, sobre la actitud de la familia Papadopulos: "A ellos no se les murió nadie, no se les murió un bebé, no tuvieron que ver a su hermano en un cajón. ¿Qué les está pasando? ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Que vaya un par de años preso. Que dejen de hacerse las víctimas porque víctimas acá no son".

El estado de salud de la mamá

La hermana de Isaac también se refirió al estado de salud de su madre, quien sobrevivió a la trágica embestida. Dijo que la mujer "psicológicamente está muy mal" y que "no tiene fuerzas para nada". Sobre ello, contó: "Le traigo muchos recuerdos, yo fui la primera y la última en ver a Isaac. Ella lo recuerda y no quiere ver fotos del nene, no quiere nada, está en un estado de negación total. Estamos tratando de que se ponga bien, pero no tiene fuerzas para nada. Esto la destruyó. Va y viene, hay veces que quiere levantarse y hacer cosas, pero a los cinco minutos se acuerda de Isaac y se quiere quedar en la cama y no hacer nada. No le interesa su pierna, las heridas en la cabeza, las fracturas".

El abogado de la familia de Isaac dijo que Papadopulos se entregó porque "prácticamente estaba sitiado"

En concordancia con Lola, el abogado de la familia, Gabriel Becker, sostuvo sobre Papadopulos: "No demostró la mínima empatía con la familia. Solo hoy como una estrategia que no se la cree nadie, que es la típica de pedir disculpas. Jamás se intentó comunicar, lo dice ahora para intentar de alivianar un poco la situación ante la Justicia".

El letrado, además, indicó: "Sobre todo la conducta reprochable está dada por la fuga del lugar del hecho sin que atinara a prestar los auxilios correspondientes. Se escapa y permanece prófugo hasta hoy, ocho días, y estamos viendo a través del video que lo único que a él le importó fue que se había dañado su coche".

Becker dijo no saber si Papadopulos intentó irse del país, pero sí aseguró que estuvo ubicado en un domicilio ajeno al de su familia. "Se trató de una especulación desde el primer momento, viendo cómo se iban produciendo las pruebas, qué pruebas se colectaban que lo podían comprometer. Eligen este momento en función de que prácticamente estaba sitiado, estaba pronto a ser detenido, era cuestión de horas, por eso hubo una entrega negociada", aseguró el abogado.

"Estamos hablando de una estrategia de defensa totalmente pergeñada desde la defensa del padre, una maniobra orquestada para encubrirlo en un primer momento. No salió como ellos querían, las fuerzas de seguridad han trabajado arduamente. Es obvio que esto ha sido pergeñado, como también ha sido pergeñada esta entrega. Es repudiable que estén presentando una eventual eximición de prisión", insistió.

"Vamos a hacer todo lo posible para que esta persona permanezca presa, existen riesgos procesales de fuga, entorpecimiento de la investigación. La fuga ha ocurrido y tenemos la posibilidad de que si se le complica la situación, gozando libertad, también se pueda profugar nuevamente", aseguró.

La explicación de los hechos, desde la defensa de la familia de Isaac

El letrado sostuvo que la mamá de Isaac vio el vehículo "cuando estaba terminando prácticamente de cruzar la avenida", entonces dijo: "El vehículo la tiene que ver a ella, como también la tuvo que haber visto antes, cuando ella estaba iniciando el cruce o antes de llegar a la mitad. Esta persona fue un imprudente, reflejó una conducta temeraria absoluta, circulaba a alta velocidad, muy por encima de la permitida".

Becker dijo que la víctima "cruzó correctamente, estando habilitada por el semáforo", a pesar de no existir en esa intersección semáforo peatonal, ni segundero. "Un testigo que declaró el mismo día del hecho ante la Policía demuestra la culpabilidad de Papadopulos por cuando venía cortando semáforos, esquivando vehículos de forma tal que cuando llega a la esquina de Avenida Directorio con San Pedrito, en vez de aminorar la velocidad, lo elude a un vehículo por la derecha, pasa por detrás del camión y en vez de frenar imprime mayor velocidad. Por eso la mamá se queda petrificada viendo lo inevitable", argumentó.

El abogado también dijo: "El deber de él era reducir la velocidad, por cuanto se tenía que representar la posibilidad de que detrás del camión hay una senda peatonal por donde cruzan peatones que tienen el primer paso. No solo no lo hizo, sino que hizo todo lo contrario, para nosotros es un dolo eventual".

Tanto el letrado, como Lola, pidieron que se presenten quienes hayan sido testigos de la secuencia mortal y ahora auguran que se encuentre a quien era el acompañante de Papadopulos en el auto, la noche en que Isaac perdió su vida.

