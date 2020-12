Temen que el joven que arrolló y mató a un niño haya salido del país

El Volkswagen Golf GTI que causó la tragedia de Flores

La familia Sus está destrozada. Isaac, el más chiquito, de solo 4 años, murió en el acto el viernes, arrollado por un auto que cruzó en rojo y a toda velocidad el cruce de las avenidas Directorio y San Pedrito, en Flores. La mamá, Débora Inés Agosti, está internada en el hospital Piñero por las fracturas y politraumatismos que le provocó el impacto del Volkswagen Golf GTI que le arrebató de las manos a su hijo. José Carlos, el padre está conmocionado y Débora pide testigo para que cuenten a la Justicia lo que vieron el jueves a la noche, cuando un asesino al volante mató a su hermano y casi hace lo mismo con su madre.

Están destrozados, pero también tienen miedo a la impunidad. Saben que la familia de Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años al que la Justicia señala como el conductor del auto que desencadenó la tragedia de Flores, tiene medios económicos suficientes como para, al menos, intentar ocultarlo de la acción de la ley. Gabriel Sus, el tío de Isaac, puso ese temor en palabras: "Todavía sigue prófugo, y se teme que se haya ido del país, porque tienen mucho dinero".

Esta tarde, Rubén Ariel Papadopulos, dueño del Golf GTI, fue indagado por la jueza Patricia Gichandut y el fiscal César Troncoso. Según pudo saber LA NACION,Papadopulos habría confesado que el jueves a la medianoche su hijo lo llamó, conmocionado, para decirle que "había tenido un accidente" con el auto, aunque no le especificó de qué tipo. Y también declaró que desde entonces no tenía contacto con Ricardo. No obstante, para los investigadores del caso, esa presunta prescindencia suya con respecto al hecho se contradice con su decisión de entregarse detenido ante la Policía de la Ciudad.

Por ahora, la causa está caratulada como homicidio culposo calificado. Pero los resultados de los peritajes accidentológicos y otras circunstancias podrían agravar la imputación y llevarla, incluso, a un homicidio con dolo eventual.

No son solo la velocidad de circulación por encima de la máxima permitida y la maniobra imprudente para eludir un camión por la derecha en la bocacalle de Directorio y San Pedrito, lo que derivó en la colisión, los indicios calificantes: ya se determinó que Papadopulos hijo no tenía licencia para conducir; es más: nunca la tuvo. Y su padre, que el sábado se entregó en la Comisaría Vecinal 7A como presunto responsable del siniestro, tampoco la tenía: se la quitaron en marzo.

Por eso, los abogados que desde hoy representan a la familia Sus, con el letrado Gabriel Becker a la cabeza, entienden que Rubén Papadopulos debería ser considerado como partícipe necesario del hecho, dado que, como dueño del coche, no podía desconocer que lo estaba usando su hijo, que no tenía registro que lo habilitara a conducir.

Al mismo tiempo, sostendrán que el aún prófugo actuó con más que impericia, imprudencia o negligencia: creen que debió representarse que su excesiva temeridad al volante y la flagrante inobservancia de las leyes de tránsito podían tener como resultado una muerte.

Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informaron a LA NACION que Rubén Papadopulos fue inhabilitado para conducir en marzo de este año, a instancias de un informe hecho por una psicóloga del gobierno porteño.

Eso podría explicar por qué, a pesar de que se presentó detenido como si él hubiera sido el causante directo de la tragedia del jueves a las 23.02, él no era quien conducía el Golf GTI registrado a su nombre.

El auto fue encontrado en un garaje de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Y las imágenes del establecimiento revelaron que quien se bajó del lado del conductor era su hijo.

Información aportada por la ANSV confirma que Ricardo Papadopulos tampoco tenía registro de conducir. Según los registros de la autoridad de seguridad vial, en octubre de 2017 se presentó en la sede Roca de la Dirección General de Licencias porteña, donde se tramitan los registros que otorga la Ciudad. En ese momento tenía 18 años.

"En el examen psicológico se encontraron indicios contrarios para la aptitud para manejar. No se le otorgó la licencia hasta que presentara un estudio psicodiagnóstico para profundizar su situación", explicaron desde la ANSV. La profesional que elaboró el informe es la misma que en marzo pasado recomendó que Papadopulos padre fuera inhabilitado para conducir.

Tres meses después, el hijo presentó el estudio psicodiagnóstico requerido, hecho en una clínica privada, que determinó no tenía "signos psicopatológicos de relevancia".

"El área psicológica, evaluando el estudio presentado y los indicios encontrados originalmente, define otorgar la licencia por solo un año, con control. Superó las siguientes etapas psicofísicas, pero no se presentó a rendir el examen teórico y no obtuvo la licencia. No volvió a rendir los exámenes y, por ende, nunca obtuvo una licencia para conducir en la ciudad de Buenos Aires", según la documentación recopilada por la ANSV.

Gabriel Sus, el tío de Isaac, reveló que su cuñada está fuera de peligro, pero que sus múltiples fracturas dificultarán su recuperación. Débora Agosti tuvo una pérdida parcial de memoria: si bien ya sabe que su hijo murió, no recuerda cómo ocurrió.

Por eso, mientras la acompañan, esperan que Ricardo Papadopulos sea capturado. Y piden testigos que se presenten a declarar. "Es la única ayuda que nos pueden dar, tienen que hacerlo para que agarren a este tipo que ni registro tenía", dijo Débora Sus, la hermana de Isaac. "Pasó en rojo y a más de 100 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima es de 60, y también hubo abandono de persona", agregó su tío.

Más accidentes

En tanto, los vecinos de Flores advierten que el descontrol de tránsito en la zona es tal que en cualquier momento puede ocurrir una nueva tragedia. De hecho, ayer antes del mediodía, cuando Viviam Perrone, de Madres del Dolor y referente en materia de inseguridad vial, estaba en Directorio y San Pedrito para hablar con la prensa sobre el caso, un camión que circulaba en dirección sur perdió el control, dobló en contramano y casi provoca una catástrofe: volteó un poste de luz, destrozó dos autos y casi atropella a un ciclista, que cayó y sufrió lesiones.

Y la noche anterior, un Volkswagen Passat chocó con una Ford EcoSport a siete cuadras de allí, en Nazca y Bogotá. La camioneta quedó incrustada contra las columnas de alumbrado y del semáforo y su conductor murió poco después en el hospital Álvarez. El hombre que iba al volante del VW no se detuvo y se entregó ayer en la Comisaría Vecinal 7C con su auto, que tenía abolladuras del lado izquierdo. Dijo que no había parado "por los nervios".

