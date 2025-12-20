Córdoba: denuncian a una madre de un colegio por robar $11.000.000 de una fiesta de egresados

La organización de la fiesta de egresados de los alumnos de último año del Colegio General Manuel Belgrano Armenio, en el barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, derivó en un conflicto judicial y en una carrera contrarreloj. Un grupo de padres denunció esta semana que una madre del curso se apropió de $11.000.000 que habían reunido durante meses para afrontar el costo del salón donde debía realizarse el festejo. La situación salió a la luz pocos días antes del evento y obligó a la comunidad educativa a reorganizarse de urgencia para evitar su suspensión.

“En 2024, tres adultos del curso firmaron el contrato con el salón. Una de ellos quedó a cargo de la recaudación. Tres días antes de la fiesta, el dueño del lugar nos comunica que esta persona le había dicho el 27 de noviembre que le robaron una mochila con el dinero, en la esquina de Gavilán y Rincón. Pero no hizo la denuncia y en esa zona hay cámaras”, reconstruyó Karina, madre de un alumno de último año, en diálogo con Canal 10.

Según consignó el portal La Voz, la acusada —madre de otra alumna del último año— era la encargada de guardar la recaudación del dinero destinado a cubrir el pago del festejo . Las transferencias y los aportes en efectivo comenzaron en abril de 2024, cuando se contrató el servicio.

Karina, madre de uno de los alumnos del curso, en diálogo con Canal 10

Sin embargo, el miércoles 10 de diciembre, durante una reunión de padres y con la fiesta prevista para el sábado 13, la mujer informó que la suma recaudada había sido robada. La explicación encendió las alarmas de todos los padres.

“La fiesta era el sábado 13 y el miércoles 10 esta madre nos dijo que le habían robado la plata. Pensamos que era un chiste, pero no lo era”, relató Carolina, madre de otro egresado, en diálogo con El Doce TV. Frente a esa situación, los padres pidieron precisiones y documentación. “Dijo que se la habían robado, aunque no hizo denuncia y tampoco hay filmaciones para probar el hecho. La conocemos desde que los chicos iban a sala de tres, con toda la confianza que le depositamos. Habíamos acordado hacer todo de manera transparente”, agregó.

La gravedad del hecho quedó en evidencia cuando los padres se presentaron en el salón de fiestas. Allí confirmaron que, de las 166 cupos que supuestamente estaban abonadas solo se habían pagado 28 correspondientes a los egresados y algunas adicionales. “Del resto, nada. Después de agosto nunca más entregó dinero. La fiesta estuvo a punto de cancelarse. Teníamos dos días para juntar la plata, para el jueves la teníamos que tener”, recordó Carolina.

Ante ese escenario límite, las familias pusieron en marcha una red de ayuda. Junto con la comunidad educativa y la colectividad armenia organizaron colectas, rifas y ventas de comida para reunir el monto. “La gente del salón fue muy amable y acompañó brindando alternativas”, destacó Carolina. En paralelo, comenzaron a llegar donaciones por transferencias bancarias y aportes directos de las familias. “La mayoría de padres se organizó para poner plata. Por suerte pudimos hacer la fiesta”, señaló.

El esfuerzo conjunto permitió que el evento se realizara según lo previsto. La hija de la mujer denunciada asistió al festejo, aunque su madre no estuvo presente. “El trabajo colectivo fue muy hermoso. Fue arremangarse y juntar el dinero. Hubo familias muy generosas, pero todos demostraron el valor colectivo. Tuvimos que pagar casi tres fiestas”, dimensionó Carolina.

Colegio General Manuel Belgrano Armenio, en Córdoba

El conflicto, sin embargo, no terminó con la celebración y el brindis. El viernes pasado, los padres presentaron la denuncia ante la Justicia. “Queremos que se repare lo que sucedió. Ojalá esta persona reflexione y devuelva el dinero de estas familias”, concluyó Carolina. Ahora, la causa avanza para determinar responsabilidades y esclarecer el destino de los fondos que estaban destinados a la fiesta.

Antecedente en Misiones

El caso de Córdoba se conoció apenas días después de que estallara un episodio similar en Misiones. En la Escuela de Comercio Nº19 de El Dorado, los padres de los alumnos de último año estaban recaudando dinero desde abril para financiar la fiesta de egresados de dos cursos: eran 35 familias que habían aportado cerca de $480.000 cada una.

Sin embargo, el viernes 12 de diciembre —día previo al evento— la situación dio un vuelco inesperado. Al llegar al salón, confirmaron que no había nada abonado. “Pensamos que era una broma de mal gusto, pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que no había nada”, contó Myrian Martínez, madre de una egresada, en diálogo con Misiones Online. Y describió: “Fue un shock. No estaba pago el DJ, ni la locución, ni el catering, ni el fotógrafo. Todo estaba caído. No teníamos una recepción”.

La Escuela de Comercio Nº19, El Dorado

Según relataron las familias, Romina E., la madre que administraba la recaudación, tenía en una billetera virtual alrededor de 17 millones de pesos. En un primer momento, habría asegurado que sufrió un robo, pero luego —en medio del escándalo— admitió que atravesaba problemas de ludopatía, por lo que la principal hipótesis es que el dinero terminó en un casino.

“Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, sostuvo Mónica, otra madre, que además explicó que durante meses le pidieron comprobantes, contratos y rendiciones, sin obtener respuestas concretas.

El golpe no fue solo económico. “Ver llorar a tu hijo porque se le cae la noche que esperó durante años es lo más doloroso. Pasamos de un día soñado a algo que rozó el terror”, agregó.

Uno de los padres, que es abogado, presentó una denuncia penal por estafa contra Romina E. Mientras la investigación avanza, las familias reaccionaron a contrarreloj y lograron reorganizar el festejo en pocas horas. “Muchos pusieron plata en el momento, otros colaboraron llevando comida. Todo fue de palabra y gracias a la buena fe de los proveedores”, contó otro padre, que destacó la predisposición del salón, del DJ y del fotógrafo, además de la solidaridad de la escuela.