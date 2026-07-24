Frenaron la marcha de dos camiones cisterna y encontraron el “combustible” del viaje: 388 kilos de cocaína

Un operativo de control vial en las cercanías de la ciudad santafesina de Rafaela derivó en un procedimiento antidrogas, con el decomiso de 388 kilos de cocaína. Ese cargamento ilegal fue encontrado en dos camiones cisternas que habían partido desde Bolivia y pretendían llegar a Campana.

Personal de la Gendarmería estableció un retén en el kilómetro 210 de la ruta nacional 34, donde se frenó la marcha de un camión de transporte de combustible con matrícula boliviana. Frente a antecedentes -uno bastante reciente- de que esa clase de vehículos habían sido utilizados para ocultar el traslado de drogas, los uniformados decidieron realizar una inspección ocular del vehículo, más allá de verificar la documentación sobre el origen y destino del viaje.

No tuvieron que buscar mucho para detectar la primera anormalidad. En la cabina del camión se encontraron cinco mochilas, que contenían paquetes con cocaína. Fue ese el primer decomiso.

Diez kilómetros por detrás circulaba otro cisterna de similares características y también con patente boliviana. La verificación de ese vehículo permitió detectar otras mochilas con cocaína.

El pesaje preliminar de la droga estableció un decomiso total de 388 kilos de cocaína.

“GNA interceptó, en Santa Fe, dos camiones cisterna con patente boliviana. La droga iba derechito a las calles de Buenos Aires. No llegó. Guerra sin cuartel al narcotráfico, 388 kilos de cocaína, $9000 millones menos para los narcos”, señaló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El ardid de utilizar vehículos de transporte de combustible como plataformas para el traslado de drogas había sido descubierto también en mayo pasado. Aunque en ese caso el hallazgo ocurrió más cerca de la frontera.

En esa oportunidad, casi 113 kilos de cocaína estaban ocultos dentro de un camión cisterna durante un operativo realizado por la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, en el norte de Salta. El conductor del transporte, de nacionalidad boliviana, quedó detenido por orden de la Justicia Federal.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección “Control de Ruta 34” del Escuadrón 54 “Aguaray”, que realizaban controles vehiculares sobre el kilómetro 1466 cuando detuvieron la marcha de un transporte de combustible con patente del Estado Plurinacional de Bolivia.