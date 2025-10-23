Fue apartada una fiscal mientras avanza una investigación en su contra

La fiscal Aldana Zingg fue apartada preventivamente de su cargo en una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del fuero penal juvenil del Departamento Judicial de Morón mientras se desarrolla una investigación interna después de una denuncia que presentaron trabajadores de la fiscalía.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. “Se trata de una investigación administrativa interna, no se denunciaron delitos penales, solo cuestiones laborales”, dijeron los voceros consultados sin entrar en detalles sobre la presentación hecha que derivó en el apartamiento preventivo de la fiscal.

El caso de Zingg fue revelado por el sitio web Primer Plano Online, donde se explicó que la representante del Ministerio Público se tomó unos días de vacaciones y cuando regrese la Fiscalía General de Morón le designará nuevas funciones mientras se desarrolla el sumario y declaren los denunciantes.