Fue identificado por una huella de su pulgar derecho y ahora está por ir a juicio por un violento robo en Villa Crespo

En el violento robo, ocurrido en un departamento de Villa Crespo, la víctima fue golpeada y amenazada con un picahielos. La banda, integrada por cuatro delincuentes con “acento extranjero” se hizo de un botín de 1.070.000 de pesos, 700 euros, dos teléfonos celulares y una notebook. Los ladrones pensaron que no habían dejado rastros. Pero se equivocaron. Uno de los asaltantes fue identificado por la huella de su dedo pulgar derecho levantada de una caja de cartón y ahora está cerca de enfrentar un juicio oral y público.

“El peritaje papiloscópico permitió establecer, de manera categórica, la correspondencia entre el rastro levantado sobre una caja de cartón blanca hallada en el interior del inmueble y el pulgar derecho de K. E. A. S.; la fuerza incriminante de la huella no reside únicamente en la coincidencia técnica obtenida, sino particularmente en el contexto en el que el rastro fue hallado, esto es, en el interior del inmueble damnificado, sin que de las constancias reunidas surgiera vínculo o circunstancia objetiva alguna que permitiera justificar razonablemente la presencia del imputado en el lugar. En función de ello, se sostiene que dicho elemento permite ubicar al imputado en la escena del hecho y constituye un indicio de significativa entidad para vincularlo con el episodio investigado”, sostuvo el fiscal Leonel Gómez Barbella en el requerimiento de elevación a juicio, al que tuvo acceso LA NACION.

El sospechoso, de nacionalidad chilena y de 22 años, tiene antecedentes penales. El 12 de abril de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°18 lo sentenció a la pena de un año y medio de prisión en suspenso al encontrarlo culpable del intento de robo en un edificio de Palermo.

Un año después, un tribunal de menores lo condenó a la pena única de tres años de prisión al ser encontrado culpable de los delitos de robo en poblado y en banda reiterado en dos oportunidades y hurto en grado de tentativa, ambos agravados por la intervención de tres menores de edad.

Todos los hechos delictivos protagonizado por el sospechoso fueron del mismo modus operandi: la irrupción en un edificio junto con un grupo de cómplices y el ingreso por la fuerza en un departamento. La sospecha era que la banda hacía un “estudio previo” de sus víctimas, dijeron fuentes judiciales.

El robo por el que el fiscal Gómez Barbella pidió que el delincuente chileno sea juzgado ocurrió el 26 de julio de 2024 en un departamento de un edificio situado en Antezana al 500, en Villa Crespo.

“Para lograr su cometido, los delincuentes rompieron la cerradura de la puerta de ingreso de la vivienda y de seguido, golpearon al dueño de casa en el piso, en distintas partes de su cuerpo y la cabeza, exhibiéndole un picahielo, luego de lo cual procedieron a atarlo con un cable de computadora y tras hacerse de las pertenencias apuntadas, se dieron a la fuga”, recordó el representante del Ministerio Público Fiscal en el citado requerimiento de elevación a juicio presentado ante el juez nacional en lo criminal y correccional Marcos Fernández.

Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, el sospechoso, en la actualidad, está preso en la Unidad 5 Colonia Penal Subprefecto Miguel Rocha del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en General Roca, provincia de Río Negro, donde cumple la pena única de tres años de cárcel que le impuso el Tribunal Oral de Menores N° 1.

El peritaje que permitió identificar al delincuente chileno fue hecho por la División Papiloscopía y Patronímica de la Policía de la Ciudad.

“Además, corresponde asignarle particular relevancia a la pericia papiloscópica practicada en autos, mediante la cual se determinó la existencia de un rastro dactilar apto para identificación levantado sobre una caja de cartón blanca hallada en el interior del departamento damnificado. Como se dijo, el cotejo efectuado a través de los sistemas MBIS y Sibios arrojó resultado positivo respecto del pulgar derecho”, sostuvo el fiscal Gómez Barnella.

La investigación no terminó. Continúa para intentar dar con los otros tres ladrones que protagonizaron el robo.