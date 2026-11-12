Procesaron al joven que mató a una mujer en Retiro y era buscado por otro femicidio en Córdoba

El juez nacional en lo Criminal y Correccional Guillermo Rongo procesó con prisión preventiva a Renato Iván Tabella, el joven acusado de haber asesinado en un departamento del barrio porteño de Retiro a Tatiana Micaela Fernández, una trabajadora sexual. El crimen ocurrió a fines del mes pasado.

El magistrado procesó hoy a Tabella, de 28 años, como autor penalmente responsable de homicidio calificado, doblemente agravado por la finalidad de consumar otro delito y por tratarse de una mujer víctima, en concurso real con robo simple .

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Además, Tabella es investigado por el homicidio en Córdoba de Daniela Villalba, otra trabajadora sexual que fue asesinada unos días antes del crimen de Fernández.

“Está acreditado que desde un teléfono a nombre de Tabella contrataron el servicio sexual con la víctima. Hay muestras de semen y de ADN tomadas sobre la víctima que están siendo remitidas para cotejo con ADN del imputado”, explicaron las fuentes consultadas.

Renato Tabella el acusado de los femicidios en Córdoba y Retiro Redes

Cuando fue indagado por el juez Rongo, Tabella se negó a declarar. La investigación del homicidio de Fernández, de 28 años, comenzó la mañana del domingo 25 de octubre pasado. Una amiga de la joven denunció que la había encontrado muerta en el departamento que habían alquilado temporalmente para prestar servicios sexuales. En un primer momento, la causa estuvo a cargo del fiscal Matías Di Lello.

“La denunciante dijo que ambas trabajaban como escorts y que, el día anterior, un hombre que se había identificado como Iván la había contactado por medio del sitio Gemidos TV para solicitar un ‘servicio’. Como Fernández necesitaba trabajar, le derivó el pedido. Ante la falta de respuesta a sus llamados durante la madrugada del domingo, la mujer se dirigió por la mañana al departamento. Como no pudo ingresar, convocó a un cerrajero. Una vez abierta la puerta, encontraron a Fernández fallecida sobre la cama, cubierta con una sábana. Además, advirtieron que faltaba su teléfono celular y que la caja fuerte del lugar había sido manipulada”, había informado en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

El caso, desde un primer momento, fue investigado como un posible femicidio. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Cuerpo Médico Forense (CMF), donde se hizo la autopsia, que determinó que la causa de muerte de Fernández fue “ asfixia mecánica por compresión”.

“La víctima presentaba, además, lesiones defensivas leves en las muñecas. Se extrajeron muestras para los estudios toxicológicos, histopatológicos y complementarios de rigor”, habían explicado fuentes del caso a LA NACION.

En el lugar trabajaron personal de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) —para el relevamiento del lugar del hecho y la recolección de rastros— y detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

El sospechoso fue captado por distintas cámaras de seguridad

Tabella fue detenido ese mismo domingo a la noche en un hotel del barrio porteño de San Nicolás, donde se alojaba. También era buscado por la Policía de Córdoba por el homicidio de Villalba.

Tras el hallazgo del cuerpo de Fernández, detectives de la Policía de la Ciudad comenzaron a analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías de la escena del crimen.

Los investigadores del homicidio lograron ubicar al sospechoso en los momentos previos a que llegara al encuentro con la joven trabajadora sexual y en los momentos posteriores hasta su llegada al hotel donde se alojó y donde finalmente fue detenido por detectives de la Policía de la Ciudad y personal de la Policía de Córdoba.

Al analizar las imágenes, el sospechoso fue ubicado a las 0.30 del domingo 25 de octubre pasado cuando caminaba por la calle Maipú en las cercanías de la avenida Santa Fe.

Siempre según las grabaciones, Tabella caminó por la avenida Santa Fe, Suipacha, Arenales y Cerrito. Después volvió a ir por la calle Arenales hasta llegar a Libertad al 1200, donde se dirigió al edificio donde Fernández alquilaba el departamento para encontrarse con sus clientes. Eso fue a las 0.43 del domingo.

Salió del edificio una hora y 16 minutos después, es decir, a la 1.59; caminó por la calle Libertad en dirección a la calle Juncal. A las 2.03 fue captado por una cámara de seguridad en Cerrito y Juncal.

A las 2.05 otra cámara registró su paso en dirección a la calle Suipacha. Un dispositivo privado lo captó en Suipacha al 1200.

“A las 2.08, se observó a una persona de similares características a las del sospechoso caminar por la calle Arenales en dirección a la plaza San Martín, en Retiro”, sostuvieron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Una cámara de seguridad instalada en Santa Fe al 700 filmó a Tabella cuando caminaba por la plaza San Martín, a las 2.09 del domingo.

Dos minutos después fue captado cuando corría por el citado espacio verde. A las 2.11 fue filmado en Reconquista y la avenida Leandro N. Alem,

“Con el avance de la investigación y con el apoyo de detectives de la Policía de Córdoba se pudo establecer, por medio de la activación del teléfono celular del sospechoso, que Tabella estaba en las inmediaciones de Juan Domingo Perón al 1500”, dijeron las fuentes consultadas.

Al analizar otras filmaciones, se determinó que había ingresado en un hotel. El domingo a las 23, finalmente fue detenido en la habitación donde se había alojado.

En poder del sospechoso se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, cuatro chips para teléfonos celulares y ropa. Ahora se investigará si uno de los dispositivos pertenece a Fernández, la joven trabajadora sexual encontrada muerta en un departamento de Retiro.

“Uno de los teléfonos celulares, un iPhone, no se pudo ‘abrir’”, sostuvo una fuente judicial.