Cayó Santino Alvarado, el hijo de un capo narco que se movía entre Marbella y Rosario

ROSARIO.- Santino Alvarado, hijo de Esteban, uno de los históricos capos narco de esta ciudad, fue detenido este jueves en un country de la localidad de Funes, en una causa federal en la que se investigan operaciones de narcotráfico y lavado de activos.

Los fiscales Matías Scilabra y Juan Argibay ordenaron la detención de 11 integrantes de esta organización narcocriminal, entre los que se encuentra el abogado Claudio Tavella, quien tenía un rol de enlace entre Esteban Alvarado, alojado en total aislamiento en un pabellón de alto perfil del penal de Ezeiza, y su hijo y el resto del grupo narco.

En el operativo que terminó con la detención de Santino Alvarado, los efectivos no lograron impedir que el hijo del capo narco destrozara su teléfono celular. Santino logró quemar parte del aparato, que es posible que no pueda ser peritado, una prueba clave hoy en día en una investigación judicial.

La detención de Santino Alvarado, quien vivía en Rosario y en España, donde viajaba de manera periódica, es un golpe duro contra uno de los principales alfiles del narcotráfico rosarino, que contó durante mucho tiempo con la protección del exjuez federal Marcelo Bailaque, actualmente preso en su residencia, y también de la de sectores de la policía de Santa Fe, como quedó plasmado en la causa en la que fue condenado a prisión perpetua Esteban Alvarado en 2022, luego de una investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Esteban Alvarado dominaba rutas narco, en las que usaba una flota de avionetas para traer cocaína desde Bolivia y Paraguay, y durante mucho tiempo fue un enemigo acérrimo de la Banda de Los Monos, algo que colaboró para que Rosario se transformara en una de las ciudades más violentas del país durante más de una década y media.

Tras la detención de su padre, Santino Alvarado se transformó en un actor clave de esta organización, según prueba la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

No solo seguía estando a cargo de la coordinación de la llegada de la droga a Rosario, sino que conservaba un importante rol en el movimiento del dinero y las inversiones que se hacían con el dinero narco.

Por ejemplo, la investigación buceó en las compras de vehículos que hizo Santino en los últimos años. Adquirió 13 autos y camionetas, además de propiedades que compró a través de testaferros, entre los que figuran personas ligadas a la barra de Rosario Central.

Santino Alvarado estaba ligado a un sector de la hinchada “canalla”. En enero de 2025, tres meses después del crimen del histórico barra Andrés “Pillín” Bracamonte, Santino apareció en un ritual de los barras, que es la quema de las banderas (cuando hay cambios en el mando del núcleo duro de la hinchada) y en una gigantesca choripaneada en el club, una puesta en escena que sirvió para poner de relieve una nueva etapa.

Ese día, Lautaro Ghiseli, un miembro de la banda de Los Menores, quedó a cargo de la barra, pero su reinado duró poco. En setiembre de ese año, el “Laucha” Ghiseli quedó detenido en una causa por asociación ilícita que tiene a varios integrantes de Los Menores presos en el penal de alto perfil de Piñero.

Santino dividía su estancia entre Marbella, donde tendría un departamento, y Rosario; pero hace poco más de un mes la relación con Los Menores (alianza que le había servido a Alvarado para avanzar sobre el clan de los Cantero) se resintió.

Rosa Capuano, expareja de Esteban Alvarado y madre de Santino, recibió una fuerte amenaza en tono de extorsión: si no pagaba 300.000 dólares, iban a matar a alguno de sus hijos. Tiene dos, Santino y una mujer.

El nombre del hijo de Alvarado ya había aparecido en banderas intimidatorias que se dejaban en escuelas de Rosario; la sospecha es que detrás de estos mensajes estaba la banda de Los Menores.

Fuentes policiales señalaron que las fricciones con este grupo criminal, que se transformó en el más importante actualmente en Rosario, responden a un intento de desplazamiento de Esteban Alvarado del negocio por parte de los líderes de Los Menores, entre ellos, de Lisandro Contreras, detenido en diciembre de 2024 en el country San Sebastián, de Pilar, Buenos Aires.

El otro referente máximo de esta organización, Matías Gazzani, está prófugo, y se ofrece una recompensa de 80 millones de pesos para quien aporte datos certeros que permitan ubicarlo y atraparlo.