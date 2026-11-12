Un día después de la histórica visita de León XIV, quedó finalmente vacía la cárcel de Villa Devoto

Un día después de la visita del Papa León XIV, la cárcel de Villa Devoto empezó a cerrar definitivamente sus puertas. Los presos que estuvieron a pocos metros de Su Santidad fueron trasladados al nuevo presidio instalado en el complejo penal federal de Marcos Paz, donde el mes pasado había sido transferida la mayoría de los reclusos que estaban alojados en la última penitenciaria que funcionaba en territorio porteño.

“Después de años de promesas incumplidas, terminamos de desalojar Devoto. Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas Federales, logramos el desalojo total de la cárcel de Devoto. No queda un solo interno”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de la red social X.

Con ese mensaje, la funcionaria nacional confirmó que habían quedado vacíos los pabellones de la cárcel que había sido inaugurada en 1927. Los 75 presos que pasaron allí la noche final habían sido protagonistas pocas horas antes de la visita del Pontífice. “La cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones”. Con esa definición, el papa León XIV resumió el mensaje que llevó al penal de Villa Devoto, donde escuchó los testimonios de dos detenidos y un exrecluso que relataron cómo la fe transformó sus vidas. Ante los internos, llamó a no perder la esperanza, aseguró que “siempre se puede volver a empezar” y pidió a las autoridades acompañar a los jóvenes para que no caigan en las redes de la criminalidad.

“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo el camino de la reconciliación. Aun en medio del mal, del dolor y de los fracasos más profundos, siempre se puede volver a empezar, tal como nos han compartido en los testimonios”, fueron las palabras de León XIV que escucharon los últimos reclusos alojados en la cárcel de Villa Devoto.

El papa León XIV, junto a presos en la cárcel de Villa Devoto Vatican Pool - Getty Images South America

El domingo 11 del mes pasado se había iniciado la transferencia de presos hacia el nuevo penal que funciona dentro del complejo penitenciario de Marcos Paz. Unos 1400 condenados y procesados fueron trasladados en esa etapa inicial, que empezó luego del convenio firmado entre las autoridades nacionales y porteñas.

A finales de septiembre, en la cárcel de Villa Devoto se alojaba a 1493 reclusos, de acuerdo con datos oficiales.

Al completarse el traslado de los presos de la cárcel de Villa Devoto, serán llevados a la nueva unidad construida en Marcos Paz unos 350 internos que están alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y a disposición del Poder Judicial de la Nación.

La apertura formal del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz se concretó tras la firma del acta de recepción provisoria entre ambos gobiernos, lo que habilitó la puesta en funcionamiento del establecimiento en territorio bonaerense. El penal, construido en un terreno de 80 hectáreas, dispone de capacidad para alojar hasta 2232 detenidos, según informaron funcionarios nacionales y porteños. El proyecto de construcción de la nueva cárcel se remonta a 2018, cuando se firmó el convenio original entre la Nación y la Ciudad. Si bien la obra fue paralizada en 2020, se reactivó en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación y adaptación a los estándares vigentes para la recepción de internos de máxima seguridad.