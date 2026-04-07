Gino no actuó solo en la planificación del tiroteo en la escuela: un menor detenido podría ser clave para avanzar sobre la red de chicos que veneran las masacres

ROSARIO.-A ocho días de la tragedia de San Cristóbal aparecen indicios de que Gino C. no actuó solo en la preparación del tiroteo masivo en la Escuela Normal N°40 que provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó ocho heridos, dos de ellos de gravedad.

El adolescente que fue detenido este lunes en la ruta 11, cerca del peaje de Nelson, a unos 130 kilómetros de San Cristóbal −quizás cuando sus padres intentaban sacarlo de la región, según sospechan los investigadores− puede ser clave para avanzar sobre esta red de menores que idolatraban a autores de resonantes masacres escolares como la de Columbine en 1999 y que, en determinado momento, decidieron ellos también pasar a la acción .

Este martes a la madrugada la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró las computadoras y teléfonos en la casa de los padres del menor detenido, que –por ahora- está acusado de encubrimiento, aunque esta figura puede cambiar en la imputación. El detenido, cuyo nombre es Nicolás, es punible ya que tiene 16 años.

“No se descartan más involucrados. Se trabaja seriamente desde el Ministerio Público de la Acusación y la Policía Federal para determinar hasta el último eslabón de participación o de compromiso con el hecho”, afirmó esta mañana a la radio Aire de Santa Fe Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal.

El funcionario destacó que a partir del peritaje de los aparatos secuestrados se evaluará la imputación contra este menor. Fuentes de la investigación señalaron que este joven estaría involucrado en la preparación del ataque en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal junto con Gino C., el adolescente de 15 años que ejecutó la masacre, pero fue declarado inimputable por su edad, aunque continúa sujeto a medidas especiales de tratamiento en condición de encierro.

El segundo sospechoso de la masacre fue detenido ayer en medio de una intensa lluvia en la ruta 11, cerca de Nelson. Iba en un auto acompañado por sus padres y la sospecha es que estaba huyendo de San Cristóbal porque preveían que iba a ser detenido.

“Nosotros creemos que se estaba yendo de San Cristóbal, asumiendo la responsabilidad de cosas que había hecho”, apuntó Galfrascoli. Nelson está a unos 127 kilómetros del epicentro de la masacre escolar y a poco más de 40 de Santa Fe de la Vera Cruz, desde donde se puede cruzar a Entre Ríos a través del túnel subfluvial Hernandarias.

La sociedad virtual del crimen real

La principal hipótesis que tienen los investigadores es que esta tragedia se gestó a través de grupos cerrados de True Crime Community (TCC), de la que formaba parte Gino, y quizá el nuevo detenido. Como publicó LA NACION, este caso podría inscribirse en una modalidad que ya venía siendo estudiada por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional de la Procuración General de la Nación, que elaboró un documento en el que describe cómo actúan y reclutan a menores a través de estas redes. El documento señala que en la Argentina ya tienen relevados siete hechos de violencia extrema ocurridos en escuelas y asociados a este grupo.

La tragedia podría haber generado un efecto copycat, como lo definen los especialistas. Eso es aún materia de análisis. El fin de semana la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda de la Avenida Irigoyen al 2000, en la localidad de Sunchales, donde identificaron a un menor de 16 años (S.L.B.M.) que está acusado de ser el autor de mensajes de amenazas sobre ataques en escuelas de Rafaela, Sunchales y la zona. En la casa se secuestró un revólver cargado −propiedad del abuelo del menor− y una gran cantidad de dispositivos informáticos.

En Rafaela, personal policial que realizaba tareas preventivas en establecimientos educativos detectó a un alumno de 16 años que ingresaba en la Escuela Alberdi con un arma de aire comprimido en su mochila. El joven explicó que la había olvidado allí tras haber ido a cazar el día anterior. Lo que no pudo explicar es por qué había llevado la mochila, dado que se había comunicado a los alumnos que a partir de esta semana, en atención a las medidas excepcionales de prevención dispuestas por el gobierno santafesino, los estudiantes no podían llevar bolsos y solo podrían llevar en sus manos aquellos útiles que necesitaran para la actividad del día.

Luego de la masacre de San Cristóbal los casos potencialmente peligrosos se multiplicaron. El 31 de marzo, un día después del mortal tiroteo en la Escuela Normal “Mariano Moreno”, al menos tres alumnos ingresaron armados a la Escuela Técnico Profesional N°279 “Teniente Benjamín Matienzo”, de Sunchales, con armas blancas en sus mochilas: un cuchillo táctico tipo Rambo, una hoja de cuchillo de 15 cm y un hacha de mano.

El pasado 1° de abril circuló por WhatsApp entre alumnos y padres de distintos colegios de San Cristóbal un mensaje que advertía sobre un nuevo tiroteo: “Como el Plan A, que sería el del chino, falló, van a usar un Plan B que sería matar en grupos”. El “chino” sería Gino C., el autor del tiroteo; no se descarta que Nicolás, el adolescente arrestado ayer en Nelson y presunto partícipe del plan, formara parte de la segunda etapa de la conspiración para matar por matar.

Esta situación puso en alerta al Ministerio de Educación de Santa Fe y a todos las áreas del gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro. La escuela donde se produjo este trágico tiroteo el 30 de marzo pasado aún permanece cerrada. El Ministerio de Educación de Santa Fe anunció que allí seguirá suspendido el dictado de clases a lo largo de toda la semana. Ya se había explicado que el regreso a clases sería “progresivo”, en función de la intervención multidisciplinaria y multiagencial que alcanza tanto a alumnos como a sus padres.

El titular de esa cartera, José Goity, anunció que se envió una circular a todas las escuelas de la provincia tras el ataque que ocurrió en la escuela Mariano Moreno en San Cristóbal.

“La escuela es uno de los lugares de encuentro más importantes dentro de la comunidad y en ella los estudiantes construyen vínculos de confianza, conviven con pares y con adultos y generan lazos de pertenencia y de participación social a través de diversas prácticas. Ante esta situación que nos conmueve, nos interpela y modifica el modo de ver lo que nos pasa debemos generar espacios áulicos reducidos para la circulación de la palabra y la escucha, que posibiliten poner en palabras lo sucedido, sin juzgar; se trata de alojar y es fundamental que la docencia que está acompañando se posicione como adulto de confianza”.