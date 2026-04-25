El momento en el que un grupo de ladrones disparó a quemarropa y mató a un joven de 21 años en Lomas de Zamora

Nuevas imágenes revelaron el momento en el que un grupo de delincuentes asesinó a un joven de 21 años que volvía de la facultad. La víctima estaba caminando por las calles de Lomas de Zamora cuando un auto lo interceptó, un hombre se bajó y le ordenó que le diera el celular. Aunque inmediatamente le entregó la mochila, el delincuente fue por el teléfono y, en el proceso, le disparó a quemarropa.

El hecho ocurrió a las 19.20 del pasado viernes, en la intersección de las calles Dinamarca y Erickson, en la localidad de San José. Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron al joven, identificado como Agustín Rivero, caminando por la calle, a pocos pasos de la vereda.

Las imágenes parecen indicar que el joven tenía el celular en su mano y estaba mandando un mensaje de voz o similar. Sin embargo, al ver que se acercaba un auto a los lejos, se dio la vuelta y bajó el teléfono. Rivero se frenó en el medio de la calle, para esperar a que el vehículo pasara de largo. Por la vereda de enfrente, una mujer caminaba en sentido contrario.

El Volkswagen Voyage paró en mitad de la calle, justo frente a Rivero y de allí descendió un hombre, que buscaba robarle. El agresor bajó con su arma en mano, apuntando directamente al joven, que de forma rápida se sacó la mochila de los hombros, la dejó en el piso y se dio la vuelta. No se resistió. Sin embargo, no fue suficiente para el delincuente, que insistió en que la víctima le diera su celular.

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Mientras Rivero intentaba alejarse, el delincuente le disparó en el abdomen. Luego, se subió al auto y escapó. Mientras tanto, el joven puso su mano en la zona de la herida y comenzó a correr. La mujer, que se encontraba en la vereda de enfrente, se acercó a ayudarlo, y ambos corrieron en dirección a una casa, donde una persona les abrió la puerta e ingresaron para asistirlo.

La investigación policial reveló que el homicidio fue parte de un raid delictivo y que, en las tres horas previas al asesinato, los ladrones habían robado el Volkswagen Voyage en Lanús y, luego, una Renault Kangoo.

Conmoción en Lomas de Zamora

Thiago, amigo de Rivero de toda la vida, habló en LN+ de lo ocurrido. “Lo vi hace una semana en un cumpleaños de un amigo, como hacíamos siempre. Yo justo estaba trabajando. Me llamó su papá. Lo que menos me podía imaginar era lo que pasó. Me llamó una amiga, que nos criamos los tres juntos, no podía ni estar en el trabajo. Lo peor es entrar a la casa de él y ver que no está”, lamentó.

Thiago comentó que tenía una aplicación que funcionaba como un “rastreador” para ver dónde estaban sus amigos por una cuestión de seguridad. “Nosotros no salíamos a bailar porque nunca nos llamó la atención. Jugábamos a la computadora, a la pelota. Estábamos conectados toda la noche, jugar, ir al colegio. Y de grande, bueno, yo laburo y él estudiaba. Estábamos en contacto. Él se estaba preparando en clases particulares porque rendía la semana que viene”, detalló. Sumó que Rivero estudiaba para despachante de aduana y administración de empresas en la Facultad de Lomas de Zamora.

El testimonio de Thiago, amigo de Agustin Rivero, el joven de 21 anos asesinado en Lomas de Zamora

“No se puede explicar con palabras. Me crié con él. Era ver una sonrisa en la cara de ellos [sus padres]. Y ahora están destruidos por perder al más grande y tener que cargar con la mochila de tener que decirle a la más chiquita que no está. Ver a la hermana congelada es complicadísimo”, señaló sobre la familia de la víctima.

Contó que con Rivero bromeaban sobre trabajar juntos en un futuro: “Teníamos un montón de sueños. Hacíamos chistes de armar un emprendimiento entre nosotros, ir creciendo de a poco con lo que él estudiaba y yo, que estudio programación aparte. Era un plan a futuro”.

La preocupación por la inseguridad

En diálogo con LN+, los vecinos hablaron indignados de la inseguridad de la zona. “Se está viviendo mal. Y viene de mal en peor. Soy vecino de la zona. Me emociona hasta los huesos ver la imagen de la criatura, la chica que lo ve”, dijo uno de ellos.

“Esto se volvió tierra de nadie. Yo vivo acá a la vuelta. La semana pasada robaron a otro chico”, señaló otro. Luego, “Mi nieto ayudó al muchacho herido. Lo levantó de acá”, exclamó otro señor.

Nora, una vecina, sostuvo que el papá de Rivero lo estaba esperando en la esquina a que volviera de estudiar. “Estaba a unos metros de él para llegar a la casa. Lo esperaba siempre que volvía de la facultad. El mismo papá tuvo que socorrerlo con otros vecinos. La ambulancia nunca llegó. Teníamos a un amigo de él descompuesto y la ambulancia nunca llegó”, señaló. Y sumó: “Es un chico, hijo de trabajadores, y volvía de estudiar. No se puede vivir”.

Conmocion en Lomas de Zamora por el asesinato de un joven de 21 anos

En tanto, Marcela, que reside en la zona y es vecina de la familia, habló de parte los seres queridos de Rivero. “Era un chico que no salía a bailar, no tenía junta. Iba a la facu. Llevaba a su hermana a danza, salía a comprar. Fue todo muy injusto. Él en ningún momento se resistió. Más que con bronca estamos tristes porque Agustín, Silvina y Fer [padres de Rivero] son personas que son queridas y nos ponemos en la piel de esos papás. Son personas muy humildes. Agustín cortaba mi pasto, el del vecino. No lo merecía porque él dio y entregó todo. Se asustó. Pedimos justicia”, contó, entre lágrimas.

Marcela sostuvo que no se realizó el velorio por el momento y que Rivero vivía con sus padres y su hermana de 10 años. “Están destrozados. No quieren hablar, pidieron que nos unamos todos”, detalló.

Y reclamó: “Queremos que la policía venga y ponga un patrullero. Erickson es una calle muy oscura. No podemos sacar la basura a ninguna hora, tenemos que llevar a nuestros hijos en auto porque no podemos caminar, nos roban las bolsas que traemos de comprar, las zapatillas...”.