Tras una investigación judicial, bloquearon 251 sitios de apuestas ilegales

No había nada de azar en los juegos. Los apostadores no lo sabían, pero la mayoría, en caso de ganar, no iba a cobrar sus premios, su dinero había tenido como destino casinos online truchos. En las últimas horas, por orden de la Justicia, el Ente Nacional de Comuniaciones (Enacom) bloqueó 251 sitios de apuestas ilegales.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Se trata de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, que comenzó tras una presentación hecha por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba).

“Se destaca que esos sitios no se encontraban certificados para operar con el ‘azar’ que debe regir los mismos, puestos que, conforme fue analizado en esa investigación y otras conexas, en los sitios ilegales la mayoría de las personas pierden el dinero apostado apareciendo la imposibilidad casi absoluta del cobro de las consecuentes ‘ganancias’ sin verificación alguna de la identidad y edad de los jugadores, viabilizándose la entrada en esos sitios de menores de edad que ingresan tempranamente al mundo de las apuestas con el consecuente perjuicio que les genera”, dijeron fuentes de la investigación.

Desde la Ufeic resaltaron que este tipo de plataformas aprovecha “la vulnerabilidad de menores de edad que, lamentablemente, luego terminan ‘trabajando’ como cajeros de esos sitios ilegales a cambio de una mínima ganancia, pero adentrándose en un rol dentro de un esquema delincuencial por lo que aparece necesaria la concientización por medio de los diferentes medios en vistas a evitar aún más perjuicios”.

Bloqueron 251 sitios de apuestas ilegales

Finalmente, el fiscal Ferrari destacó la importancia de articular estrategias con los diferentes actores públicos y privados y en particular con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires “apareciendo como necesaria la misión de todos los intervinientes de aunar esfuerzos en vistas a combatir la ludopatía infantil cuyos nocivos efectos son aumentados por aquellos sitios ilegales ahora neutralizados a partir de la medida aludida cuya operatividad permanentemente debe analizarse avanzando en las acciones respectivas”.

Antecedentes

Hace casi dos años, en junio de 2024 tras una investigación de la Ufeic, en ese momento conducida por el entonces fiscal Alejandro Musso, el Enacom bloqueó 55 sitios que transmitían eventos deportivos de forma ilegal

Entre los sitios bloqueados por pedido del fiscal Musso estuvo uno muy usado por los fanáticos del fútbol que no pagan las señales codificadas: libre fúbol o fútbol libre. También estuvo entre los objetivos Megadeportes, que tuvo récord de “televidentes” con el debut de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2024.

Detrás de la transmisión pirata estuvo Andrés Ezequiel Ponce, un joven estudiante de Derecho de 22 años que vive en Godoy Cruz, en Mendoza.

Este año, en un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, Ponce se comprometió a difundir un video en sus redes sociales “con el fin de concientizar sobre los perjuicios que genera la piratería a sus empresas y sus empleados”, según informaron fuentes judiciales.

Los anuncios y spots publicitarios de las casas de ciberapuestas son un tema de fuerte debate entre especialistas de educación y salud mental, que consideran el riesgo al que se ven sometidos los adolescentes que pueden ingresar de forma fácil a esas plataformas de juego. En el Congreso se había obtenido en 2024 la media sanción para un proyecto de ley que buscaba restringir el acceso a esos sitios de apuestas. Esa iniciativa, finalmente, perdió estado parlamentario.

El problema puede exponerse con la encuesta que en 2025 realizó Unicef entre jóvenes argentinos. Los resultados mostraron que 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años apuesta o ha apostado en línea, lo que equivale a más de medio millón de chicos a nivel nacional.